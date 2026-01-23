Многие водители считают сенсорные экраны в автомобилях неудобными. Поэтому корейский автопроизводитель намерен продолжать использовать физические кнопки.

Kia не является сторонником тренда на сенсорные экраны, который набрал популярность в автомобильной промышленности. Цифровые дисплеи считаются современными и часто экономически выгодными для производителей. Однако южнокорейский автопроизводитель полагает, что недостатки перевешивают преимущества. Kia продолжит использовать кнопки с тактильной обратной связью в салонах своих автомобилей.

Йохен Паэсен (Jochen Paesen), глава отдела дизайна интерьеров Kia, объяснил Autocar, что Kia никогда принципиально не отказывалась от якобы старомодных кнопок. По его словам, «есть определенные функции, которые вы должны иметь возможность найти сразу». Таким образом, регулировка громкости, климат-контроль и все критически важные для вождения функции останутся физическими кнопками в автомобилях Kia.

«Если вам приходится прокручивать меню на три шага вниз, чтобы получить доступ к функции, это плохо для всех», — сказал Паэсен.

Может быть интересно

Внутренние исследования Kia показали, что клиенты в первую очередь хотят простого, интуитивно понятного управления. Kia не одинока в этом мнении. Генеральный директор VW Томас Шефер еще в 2023 году заявил, что сенсорные экраны даже «навредили» компании, и поэтому объявил о возвращении к использованию физических кнопок. Исследование Вашингтонского университета также показало, что управление с помощью сенсорного экрана может ухудшить управляемость: 42 процента водителей в результате хуже держатся в своей полосе.

Тем не менее, Kia не хочет полностью отказываться от цифровых инноваций в автомобилях. Компания полностью привержена цифровизации в вопросах обновлений программного обеспечения и информационно-развлекательных систем. В интервью Autocar Паэсен также отметил, что китайская автомобильная промышленность вносит большой вклад в инновации. По всей видимости, южнокорейская Kia черпает оттуда много вдохновения.