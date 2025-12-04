Соглашение в рамках партнерства Франции и Бельгии может стать ещё одним шагом в укреплении оборонного сотрудничества и оперативной совместимости сухопутных войск двух стран

В 2018 году Франция и Бельгия создали партнерство CaMo (Motorized Capability) с целью достижения полной оперативной совместимости между сухопутными войсками. Первый этап этого партнерства привел к размещению Бельгией заказа во Франции на 382 многоцелевые бронированные машины Griffon и 60 бронированных разведывательно-боевых машин Jaguar. Второй этап более конкретно сосредоточен на артиллерии. В рамках укрепления сухопутных войск Бельгия объявила о намерении перейти к третьему этапу программы CaMo и заказала дополнительно 92 бронемашины Griffon и 123 лёгкие многоцелевые бронированные машины Serval (VBMR-L).

3 декабря Комитет по военным закупкам и продажам парламента Бельгии провел заседание для рассмотрения государственного контракта, «касающегося приобретения дополнительной партии из 92 бронемашин Griffon с комплектами боевой подготовки и радиооборудования, а также 123 многоцелевых лёгких бронемашин Serval с комплектами боевой подготовки и радиооборудования». Контракт, по всей видимости, был подписан, поскольку, как сообщается, он находится «на стадии исполнения».

В повестку дня закрытого заседания комиссии входили вопросы оснащения четырёх средневысотных беспилотников MQ-9B SkyGuardian ВВС Бельгии, а также приобретение 115 систем тепловизионного наблюдения через Агентство поддержки и закупок НАТО и тактических симуляторов FENIX (Emulated Non-OFP Interoperability Xperience) для истребителей F-35A для обучения пилотов, включая начальную техническую и логистическую поддержку.