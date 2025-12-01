Сайт Конференция
kosmos_news
На северокорейском МиГ-29 замечена похожая на немецкую Iris-T новая ракета
Ракета была продемонстрирована во время празднования годовщины ВВС КНДР на МиГ-29 и Су-25, и она очень напоминает немецкую ракету класса «воздух-воздух» Iris-T (и немного японскую Type 04).

Северная Корея ориентирует своё наращивание военной мощи на проверенные образцы вооружения других стран. Последняя разработка — это ракета класса «воздух-воздух», созданная по образцу немецкой Iris-T. Ракета впервые была показана на церемонии, посвящённой 80-летию ВВС Северной Кореи. На фотографии северокорейского информационного агентства KCNA она запечатлена на платформе перед МиГ-29, а также установленной на МиГ-29 и Су-25.Северокорейский МиГ-29 с новой ракетой класса «воздух-воздух». Источник: KCNAНа первый взгляд, северокорейская ракета очень похожа на Iris-T. Однако фюзеляж между килями и блоком наведения немного длиннее. То есть она также напоминает японскую ракету Type 04 и китайскую PL-10.

Японская ракета класса «воздух-воздух» Type 04. Источник: Wikimedia Commons
Однако у обеих ракет есть блоки наведения на конце, которые выглядят по-разному. Северокорейская ракета, по всей видимости, во многом копирует блок наведения ракеты Iris-T.
Ракета класса «воздух-воздух» Iris-T. Источник: Diehl Defence
Iris-T поступила на вооружение ВВС Германии в 2005 году. Она считается аналогом американской AIM-9 Sidewinder и также использует инфракрасную головку самонаведения. Такие головки самонаведения обнаруживают тепловое излучение цели. Iris-T использует технологию обработки изображений, которая позволяет обнаруживать и игнорировать инфракрасные ложные цели (тепловые ловушки).

Iris-T весит 88 кг. Дальность её действия составляет до 25 км. Существует вариант Iris-T SLS, который может запускаться с земли. Iris-T SLM также запускается с земли, но имеет большую дальность — 40 км.

Японская Type 04 была принята на вооружение в 2004 году. При массе 95 кг она немного тяжелее, но, как утверждается, имеет дальность до 35 км. Китайский аналог, PL-10, находится на вооружении с 2015 года. При массе 89 кг и дальности 20 км ракета имеет схожие характеристики с Iris-T. Однако ее скорость выше — 4 Маха (4939 км/ч) (у Iris-T — 3 Маха).

Судя по сопоставимым размерам и блоку управления, можно предположить, что северокорейская ракета класса «воздух-воздух» имеет схожие характеристики с Iris-T и PL-10. Происхождение новой северокорейской ракеты неизвестно. Как и в случае со многими другими новыми системами вооружения страны, есть подозрения, что помощь в её разработке оказали Россия и/или Китай.

Китай, возможно, продал часть технологий PL-10, но не предоставил технологию блока наведения. Это, по крайней мере, объясняет, почему новая северокорейская ракета напоминает гибрид Iris-T и PL-10.

Хотя Северная Корея модернизирует свой арсенал, её истребители по-прежнему в основном из советских запасов. Например, МиГ-29 совершил свой первый полёт в России в 1977 году. В настоящее время считается, что у Северной Кореи имеется 18 таких самолётов. 15 из них были поставлены в 1987 году.

#авиация #ракеты #кндр #северная корея #истребитель #миг-29 #су-25
Источник: baonghean.vn
