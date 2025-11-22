Microsoft выложила исходный код культовой игры в открытый доступ. Этот релиз не просто позволяет геймерам бесплатно играть в классику, но и модифицировать ее.

Текстовая приключенческая игра Zork — классика в истории игр. Квест до сих пор настолько популярен, что его поклонники используют искусственный интеллект для преобразования текстовых фрагментов в изображения. Теперь Microsoft сделала исходный код игры доступным для всех.

В анонсе Microsoft сообщает, что код Zork I, Zork II и Zork III теперь доступен по так называемой лицензии MIT. Помимо загрузки, эта лицензия также разрешает копирование и модификацию. Модифицированные игры можно даже распространять. Выпуск кода стал частью программы Microsoft Open Source Programs Office, которая предоставляет «исторически важный код в руки студентов, преподавателей и разработчиков», чтобы они могли учиться на нём.

Особенность кода Zork заключается в том, что изначально игра задумывалась как один большой релиз, а не серия. Однако на момент её выпуска в 1980 году она оказалась слишком большой для домашних компьютеров. Поэтому разработчики разделили Zork на три части. Специально разработанный движок «Z-Machine» позволял компилировать исходный код игр в специальный формат «Z-code».

Движок мог компилировать код на нескольких платформах. Это означало, что все игры серии Zork могли быть выпущены на домашних компьютерах, таких как Apple II или IBM PC, без каких-либо доработок со стороны разработчиков. Серия Zork была выпущена более чем на 20 системах, включая первую PlayStation, Sega Saturn и Commodore 64.

Теперь, чтобы играть в Zork с открытым исходным кодом, потребуется приложить некоторые усилия. Понадобятся программы, такие как Zilf, для компиляции ZIL-файлов в Z3-файлы. После этого их можно запустить как игру с помощью Windows Frotz. Для тех, кто предпочитает более простой вариант, серия игр Zork доступна на платформе GOG. Она стоит всего несколько долларов и не требует дополнительных настроек.