Предложенное ранее использование замороженных российских активов для этой цели является «наиболее эффективным вариантом», подчеркнула фон дер Ляйен, но против него выступают Бельгия и Норвегия.

Председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен предлагает предоставлять Украине кредиты под залог замороженных российских активов, которые будут погашены после выплаты Россией репараций. Ожидается, что военная и финансовая поддержка Украины в ближайшие годы потребует сотни миллиардов евро. ЕС уже несколько месяцев пытается найти способ собрать необходимые средства.

В четверг, 13 ноября, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила три варианта финансирования страны. Один вариант — ЕС использует «гибкость» своего бюджета для привлечения капитала; второй — государства-члены сами согласятся привлекать капитал.

«Третий вариант — репарационный кредит, основанный на замороженных российских активах. Мы предоставим Украине кредит, который Киев вернет, когда Россия выплатит репарации», — заявила фон дер Ляйен в своем выступлении в Европейском парламенте.

Она заявила, что это «самый эффективный способ поддержать оборону и экономику Украины». Это предложение не нравится Бельгии, где находится большая часть российских средств. Страна видит в этих планах значительные правовые риски, а также негативные последствия для европейских компаний, продолжающих работать в России. Бельгия играет ключевую роль в этом вопросе, поскольку российскими средствами в настоящее время управляет компания Euroclear.

Евросоюз должен прислушаться к опасениям Бельгии, заявил министр финансов Нидерландов Элко Хайнен в Брюсселе в четверг.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) и председатель Европейской комиссии продвигают планы использования средств, хранящихся в ЕС Центробанком России, для предоставления Украине кредитов на сумму до 140 миллиардов евро. Государства-члены ЕС предоставят гарантии в случае, если замороженные российские средства неожиданно потребуется разблокировать.

И здесь в игру вступает Норвегия. В настоящее время предлагается, чтобы страна могла гарантировать кредит Украине через свой финансово сильный Норвежский нефтяной фонд. Однако Норвегия не хочет брать на себя бремя гарантий по кредиту в одиночку. Хотя Норвегия не является членом ЕС, она готова внести свой вклад. Как и каким образом будет сделан этот вклад, зависит от предложения ЕС, заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в Брюсселе.

Норвежский нефтяной фонд считается крупнейшим в мире суверенным фондом благосостояния, его объём в настоящее время оценивается почти в 1,8 триллиона евро. Он был создан в первую очередь как финансовая гарантия для будущих поколений в случае прекращения добычи нефти.

Несколько норвежских оппозиционных партий недавно заявили о своей поддержке такого шага. Однако премьер-министр Йонас Гар Стёре он заявил телеканалу TV 2, что нефтяной фонд не может быть использован в качестве гарантии для такого кредита.