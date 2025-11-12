Новый анализ показывает, что выбросы стране за последние 18 месяцев остались на прежнем уровне или снизились на фоне развития солнечной и ветровой энергетики.

Выбросы CO₂ в Китае оставались стабильными или снижались в течение последних полутора лет. Об этом свидетельствует новый анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), опубликованный на климатической платформе Carbon Brief. Согласно анализу, Китай может достичь поставленной цели — достичь пика выбросов к 2030 году — значительно раньше. Ранее планировалось через пять лет достигнуть наивысшей точки годового объема выбросов этого парникового газа, после чего должно было начаться их снижения.

Основной причиной этого называется масштабное развитие солнечной и ветровой энергетики. В третьем квартале этого года производство электроэнергии за счет солнечной энергии выросло на 46%, а за счет ветровой — на 11%. Несмотря на продолжающийся рост спроса на электроэнергию, выбросы в энергетическом секторе оставались стабильными.

За первые девять месяцев Китай установил дополнительно 240 гигаватт солнечных электростанций и 61 гигаватт ветроэлектростанций – очередной рекорд. К 2024 году в стране уже было установлено больше солнечных электростанций, чем во всем остальном мире вместе взятом.

Помимо энергетического сектора, на этот результат также повлияло снижение выбросов в цементной, сталелитейной и туристической отраслях. Однако минимальный рост за весь год все еще возможен, в зависимости от развития событий в четвертом квартале.

Сообщается, что Китай, Индия, Россия и Индонезия увеличили свои выбросы в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Наибольший относительный прирост (+5,0%) зафиксирован в Индонезии, а наибольший абсолютный прирост — 164,8 млн тонн эквивалента CO 2 — в Индии.

Если рассматривать совокупные выбросы, то есть выбросы, суммированные с 1750 года, то США по-прежнему лидируют в мировом рейтинге с долей 23,8%, опережая Европу с 16,5% (на долю Великобритании, где промышленная революция началась с угля, приходится 4,4%, что больше, чем на Индию с её 3,5% в мире). Доля Китая в совокупных глобальных выбросах составляет 15%.

В Пекине сейчас внимание сосредоточено на следующем пятилетнем плане (2026–2030 годы). Официальные сигналы указывают на то, что развитие низкоуглеродной энергетической системы будет объявлено приоритетом.