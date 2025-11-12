Редкий межзвёздный объект продолжает удивлять учёных по всему миру. Последние изображения кометы могут свидетельствовать, что она вообще развалилась на части.

Межзвёздная комета 3I/Atlas вновь вызвала интерес астрономов всего мира после своего прохождения за Солнцем. Недавно стало известно, что китайскому космическому агентству удалось сфотографировать комету. Объект, уже поразивший всех своей неожиданной яркостью и загадочным изменением цвета, стал поводом для жарких дискуссий. Также астрономы впервые получили радиосигнал с этого приближающегося к Земле межзвёздного объекта.

Комета стала настолько яркой по мере приближения к Солнцу (в перигелии), что, по всей видимости, претерпела колоссальную потерю массы. Гарвардский астрофизик Ави Леб представил смелое предположение. Как учёный объясняет в своём блоге на Medium, его рассуждения основаны на новых изображениях. Снимки, сделанные астрономами Майклом Бюхнером и Фрэнком Ниблингом 9 ноября, демонстрируют сложную структуру хвоста с массивным антихвостом.

Леб подсчитал, что для высвобождения наблюдаемого количества газа (который по сути и образует хвост) потребуется площадь поверхности более 1600 квадратных километров. Однако предыдущие наблюдения, например, с телескопом «Хаббл», предполагали максимальный размер всего около 25 квадратных километров (при диаметре 5,6 км).

То есть площадь поверхности, по-видимому, как минимум в 16 раз больше, чем должна быть. Наиболее правдоподобное естественное объяснение этого противоречия простое: комета больше не цела. Леб приходит к выводу, что комета 3I/Atlas была «уничтожена» колоссальным жаром и приливными силами Солнца и раскололась на «как минимум 16 одинаковых по размеру частей, а возможно, и на гораздо большее количество».

Когда комета распадается, общая площадь её поверхности резко увеличивается. Это позволяет солнечному излучению внезапно сублимировать (т.е. преобразовать в газ) гораздо больше льда, что объясняет экстремальное увеличение яркости. То, что сейчас наблюдают астрономы, по словам Леба, — это «возникший фейерверк».

Ави Леб известен своей спорной теорией о том, что первый обнаруженный межзвёздный объект, 1I/ʻOumuamua, мог быть искусственным. Он также не исключает, что и 3I/Atlas имеет искусственное происхождение. Если будущие наблюдения покажут, что ядро кометы не распалось, 3I/Atlas следует считать «чем-то иным, чем комета естественного происхождения». Технологические двигатели по мнению Леба, могли бы генерировать наблюдаемую тягу с гораздо меньшей потерей массы, чем при сублимации льда.

Эти предположения встречают неоднозначную реакцию в научном сообществе. Как сообщает Times of India, известный британский физик Брайан Кокс назвал теории Леба «абсурдом». Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон также ранее критиковал эту версию Леба.

Научный консенсус, представленный, например, Институтом SETI в американском штате Калифорния, рассматривает 3I/Atlas как комету, состав которой, хоть и интригует, но соответствует известным данным о долгопериодических кометах.

Даже «интихвост», упомянутый Лёбом, не является свидетельством чего-то необычного. Согласно специализированным изданиям, таким как IFLScience, это явление, хотя и редкое, но давно известно. Оно часто возникает из-за оптической иллюзии, в зависимости от того, как Земля пересекает плоскость орбиты кометы.

19 декабря 2025 года комета 3I/Atlas достигнет следующего важного этапа: максимального сближения с Землёй. В этот момент космические телескопы «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» получат изображение объекта (или его обломков) в высоком разрешении.