Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
Редкий межзвёздный объект продолжает удивлять учёных по всему миру. Последние изображения кометы могут свидетельствовать, что она вообще развалилась на части.

Межзвёздная комета 3I/Atlas вновь вызвала интерес астрономов всего мира после своего прохождения за Солнцем. Недавно стало известно, что китайскому космическому агентству удалось сфотографировать комету. Объект, уже поразивший всех своей неожиданной яркостью и загадочным изменением цвета, стал поводом для жарких дискуссий. Также астрономы впервые получили радиосигнал с этого приближающегося к Земле межзвёздного объекта.
Комета стала настолько яркой по мере приближения к Солнцу (в перигелии), что, по всей видимости, претерпела колоссальную потерю массы. Гарвардский астрофизик Ави Леб представил смелое предположение. Как учёный объясняет в своём блоге на Medium, его рассуждения основаны на новых изображениях. Снимки, сделанные астрономами Майклом Бюхнером и Фрэнком Ниблингом 9 ноября, демонстрируют сложную структуру хвоста с массивным антихвостом.
Леб подсчитал, что для высвобождения наблюдаемого количества газа (который по сути и образует хвост) потребуется площадь поверхности более 1600 квадратных километров. Однако предыдущие наблюдения, например, с телескопом «Хаббл», предполагали максимальный размер всего около 25 квадратных километров (при диаметре 5,6 км).

То есть площадь поверхности, по-видимому, как минимум в 16 раз больше, чем должна быть. Наиболее правдоподобное естественное объяснение этого противоречия простое: комета больше не цела. Леб приходит к выводу, что комета 3I/Atlas была «уничтожена» колоссальным жаром и приливными силами Солнца и раскололась на «как минимум 16 одинаковых по размеру частей, а возможно, и на гораздо большее количество».

Когда комета распадается, общая площадь её поверхности резко увеличивается. Это позволяет солнечному излучению внезапно сублимировать (т.е. преобразовать в газ) гораздо больше льда, что объясняет экстремальное увеличение яркости. То, что сейчас наблюдают астрономы, по словам Леба, — это «возникший фейерверк».

Ави Леб известен своей спорной теорией о том, что первый обнаруженный межзвёздный объект, 1I/ʻOumuamua, мог быть искусственным. Он также не исключает, что и 3I/Atlas имеет искусственное происхождение. Если будущие наблюдения покажут, что ядро кометы не распалось, 3I/Atlas следует считать «чем-то иным, чем комета естественного происхождения». Технологические двигатели по мнению Леба, могли бы генерировать наблюдаемую тягу с гораздо меньшей потерей массы, чем при сублимации льда.

Эти предположения встречают неоднозначную реакцию в научном сообществе. Как сообщает Times of India, известный британский физик Брайан Кокс назвал теории Леба «абсурдом». Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон также ранее критиковал эту версию Леба.

Научный консенсус, представленный, например, Институтом SETI в американском штате Калифорния, рассматривает 3I/Atlas как комету, состав которой, хоть и интригует, но соответствует известным данным о долгопериодических кометах.

Даже «интихвост», упомянутый Лёбом, не является свидетельством чего-то необычного. Согласно специализированным изданиям, таким как IFLScience, это явление, хотя и редкое, но давно известно. Оно часто возникает из-за оптической иллюзии, в зависимости от того, как Земля пересекает плоскость орбиты кометы.

19 декабря 2025 года комета 3I/Atlas достигнет следующего важного этапа: максимального сближения с Землёй. В этот момент космические телескопы «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» получат изображение объекта (или его обломков) в высоком разрешении.

#космос #астрономия #вселенная #комета #3i/atlas #межзвёздный объект
Источник: avi-loeb.medium.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
4
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
1
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
2
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
2
Армия США испытала систему для защиты военных баз от БПЛА
2
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
3
Проект по корпусированию чипов «Байкал-М» признан успешным и закрыт из-за дефицита компонентов
2
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
4
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
+
YouTube не работает с блокировщиками рекламы преимущественно в браузерах на базе Chromium
2
В «Ростехе» разработали единую систему управления промышленными роботами
+
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
На заводе «БелДжи» начали собирать первые электрокары Geely EX5
+
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
4
В России стартовал набор добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов
3
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
6
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
VGC: в разработке может находиться ремастер ролевой игры Fallout 3
1

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
5
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
81
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
25
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
33
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
10
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
5
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
65
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
2

Сейчас обсуждают

vl
11:27
а это у зустакса реал и есть, он тут своими бложиками, денежку зарабатывает
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
vl
11:22
ему предлагали сменить компьютер полностью ещё тогда, когда у него был 1600-й райзен, но он погнался за дешевизной, скорее всего, купил бэушный проц, а у райзенов свободный множитель, у очень многих и...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Анна Франскевич
11:18
(Если у тебя видеокарта не уровня RTX 5090 — значит, ты не геймер. Демонстрация мощности системы стала новой формой самоутверждения:) Такие маргиналы никуда не делись. Они и на портативках продолжают...
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
ФельдшеR
11:18
Сказ о том как автор пожалел когда-то пару тысяч, а теперь за тот-же хрен в профиль надо 100+. Но афтор изза природной глупости и жадности повторят все те-же ошибки.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
AntonHT
11:16
Тем временем в России, стране с богатейшими запасами нефти и газа, энергетических ресурсов, в очередной раз все подорожало, и дорожает с завидной регулярностью
Австралия начала предоставлять бесплатную электроэнергию 14 миллионам жителей на 3 часа ежедневно
Максим Жук
11:14
SAAB , Вы бы лучше легенду возродили автомобильную ...9-5 и 9-3... огненную собаку
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
Roditch
11:08
Если ты не видишь разницу, это не значит что её нет. Тем более для синхронизации кадров версия DisplayPort роль играет. Версия 1.4 нигде не будет упираться в разрешении 1440p, а для 2160p и 4320p уже ...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Павел Ломин
11:06
tinc, fastd + маршрутизация + nat + настроить фаервол Плати - сделаем.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Windmark_
11:03
2я жизнь ноутбука это облегченная винда и SSD.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Windmark_
11:02
Доширак поел и силы появились , чтобы заработать на дошик на ужин
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter