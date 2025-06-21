21 июня Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом, сообщило государственное белорусское агентство «Белта».

Александр Лукашенко в субботу, 21 июня, в Минске встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, сообщает белорусское госагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси. Беседа состоялась в резиденции лидера страны — Дворце Независимости.







После этого стало известно, что белорусские власти неожиданно освободили группу из 14 заключенных разных национальностей. Решение было принято после закулисных переговоров с участием США и при поддержке литовской дипломатии. Все заключенные были доставлены в Литву.

Среди освобожденных оказался Сергей Тихановский, муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Его освобождение вызвало эмоциональную реакцию у Светланы. «Мой муж свободен!», — сообщила Тихановская в социальных сетях, опубликовав запись встречи после почти пяти лет разлуки.

Освобождение Тихановского стало результатом интенсивных дипломатических усилий. По данным дипломатических источников, американо-литовское сотрудничество имело ключевое значение.

Сергей Тихановский был задержан накануне президентских выборов 2020 года. Власти обвинили его в «организации беспорядков» и приговорили к 18 годам лишения свободы. В прошлом году ему продлили срок наказания еще на 1,5 года за нарушения в исправительной колонии.

Как сообщает «Белта», Лукашенко заявил, что визит Келлога в белорусскую столицу «вызвал большой шум в мире».

«Я надеюсь, что наш разговор будет предельно честным и открытым. Иначе в чем смысл встречи? Если мы будем хитрить и лукавить, мы не достигнем соглашения», — сказал он.

«Мы живем в очень опасное время, когда кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут стремительно обостряться, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми», — ответил американский политик, сообщает «Белта».

Лукашенко заверил представителя США, что тот будет «в полной безопасности на территории Беларуси во время визита».

Агентство Reuters сообщило о запланированном визите Келлога в Беларусь во вторник со ссылкой на свои источники в администрации США. По их словам, визит был призван стать возможностью поднять вопрос об освобождении политзаключенных из европейских стран, содержащихся в белорусских тюрьмах.

В последний раз Лукашенко проводил подобную встречу с представителем администрации США в 2020 году; По данным агентства Reuters, во время визита в Беларусь он встретился с тогдашним госсекретарем США Майком Помпео. Тогда, во время первого срока президента США Дональда Трампа, поездка Помпео была направлена на улучшение отношений между Вашингтоном и Минском. Это была первая встреча такого ранга за более чем 20 лет.