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kosmos_news
Китайские производители оборудования для майнинга запускают производство своей продукции в США
После повышения пошлин президентом США основные производители оборудования для майнинга биткоинов — китайские компании Bitmain, Canaan и MicroBT — все чаще переносят свои производственные мощности в США.

До 2021 года Китай доминировал в биткоин-сети как по хешрейту, так и по производству оборудования для майнинга. После введения ограничений в материковом Китае хешрейт переместился в другие страны — в частности, рост наблюдался в США, что вытеснило Китай с первого места.

Однако китайские производители оборудования для майнинга и по сей день остаются лидерами благодаря своему опыту и технологическому лидерству в производстве микросхем. Их майнеры (ASIC-устройства) считаются наиболее эффективными.

Bitmain, Canaan и MicroBT по-прежнему контролируют более 90% мирового рынка ASIC, который, по оценкам, к 2028 году вырастет примерно до 12 миллиардов долларов. Только Bitmain занимает долю рынка от 70 до 90%. Согласно отчету, менее 10% ASIC-майнеров, работающих в США, не произведены китайскими компаниями.

Auradine, американский производитель оборудования для майнинга, поддерживаемый MARA Holdings, критикует этот дисбаланс и выступает за ограничение поставок из Китая. 

Изменение торговой политики при президенте США Дональде Трампе ухудшило условия для китайских производителей оборудования. Уже во время своего первого срока Трамп ввел пошлины на импорт электроники из Китая, тем самым повлияв на бизнес производителей ASIC из Поднебесной.

Чтобы избежать карательных пошлин, компании перенесли свое производство в другие страны. Лидер рынка Bitmain с тех пор также осуществляет производство в странах Юго-Восточной Азии: Индонезии, Малайзии и Таиланде. Компания Canaan открыла производственное предприятие в Казахстане.

Чтобы быстрее обслуживать рынок США и избегать таможенных пошлин, MicroBT перенесла часть своего производства в США. Bitmain также начала производство на территории США в декабре 2024 года — после победы Трампа на выборах.

После объявления новой тарифной политики США 2 апреля 2025 года, в так называемый «День освобождения», что временно привело к чрезвычайной логистической ситуации в экспорте оборудования, Canaan также начала наращивать производство в США. Цель: обеспечить более рентабельные поставки на рынок США, на который в предыдущем году пришлось 40% от общего объема продаж.

В настоящее время США вводят пошлины в размере 55% на китайский импорт. Кроме того, существует вероятность того, что в будущем придется платить более высокие пошлины за импорт из стран Юго-Восточной Азии.

Майнинговое оборудование из Китая и китайские компании по добыче биткоинов, работающие по меньшей мере в двенадцати штатах США, все чаще рассматриваются как потенциальная угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Хотя майнеры ASIC не содержат микросхем памяти или шпионских функций, в дебатах о политике безопасности их связывают с наблюдением, саботажем и возможными манипуляциями.

Одним из проявлений этих опасений стало решение правительства США, принятое в мае 2024 года: по приказу бывшего президента Джо Байдена китайская компания MineOne была вынуждена продать предприятие в Вайоминге, поскольку оно располагалось в непосредственной близости от базы с ядерными ракетами США. Объект был передан американской компании CleanSpark Inc., которая в рамках поглощения обязалась использовать только майнинговое оборудование, которое не было произведено в Китае или странах, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Американский майнинговый гигант Riot Blockchain Inc. также отреагировал на потенциальные риски безопасности и с июня 2023 года все больше полагается на майнинговое оборудование китайских производителей, которое производится на предприятиях в США. Это делается для того, чтобы сохранить определенную степень независимости от китайской цепочки поставок и снизить риск внезапных запретов на экспорт.

Дополнительным фактором риска является близость китайских производителей оборудования к китайской индустрии ИИ. В январе 2025 года дочерняя компания Bitmain Sophgo была включена в санкционный список Министерства торговли США из-за инцидента, связанного с безопасностью.

Не только тарифы и аспекты политики безопасности, но и дружественная по отношению к криптовалютам политика Дональда Трампа формируют текущую среду для майнинговой отрасли. Во время предвыборной кампании он подчеркивал, что хочет, чтобы все биткоины добывались в Соединенных Штатах.

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#сша #китай #техника #криптовалюты #майнинг #биткоин
Источник: reuters.com
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