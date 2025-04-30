Департамент транспорта Нью-Йорка изучает возможность использования искусственного интеллекта для выявления преступлений до их совершения.

В Нью-Йорке тестируют использование систем искусственного интеллекта для прогнозирования преступности в метро. Об этом Управление городского транспорта Нью-Йорка (MTA) объявило на заседании комитета по безопасности.

Метро в Нью-Йорке

«Если кто-то ведет себя неразумно, система реагирует соответствующим образом. Будет вызвана охрана или полиция», — говорит сотрудник службы безопасности MTA Майкл Кемпер.

Наблюдение должно позволить полиции вмешаться до того, как что-то произойдет. По словам Кемпера, для властей будущее — за искусственным интеллектом. С этой целью в настоящее время MTA работает с технологическими компаниями, чтобы выяснить, какие варианты лучше всего подходят для ИИ-систем метрополитена.

Кемпер не уточнил, с какими технологическими компаниями они сотрудничают. Есть вопросы, которые в настоящее время остаются без ответа: как именно следует использовать ИИ и какое поведение должны распознавать камеры с поддержкой ИИ.

Однако представитель MTA подтвердил, что система не будет основана на распознавании лиц. Речь идет скорее об «обнаружении проблемного поведения».

Кстати, в 2023 году MTA уже использовала ИИ для выявления безбилетников в метро. В 2024 году в метро Нью-Йорка был установлен сканер для обнаружения оружия на базе искусственного интеллекта. Пассажиров с огнестрельным оружием обнаружено не было, однако было зафиксировано 100 ложных срабатываний сигнализации.