Новое обновление Samsung One UI 7 приостановлено по всему миру из-за ошибки.

На прошлой неделе обновление Samsung One UI 7 наконец-то вышло после нескольких месяцев задержки. Последняя версия обновления прошивки One UI 7 с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI предназначена для смартфонов серий Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.



14 апреля было объявлено, что обновление приостановлено по всему миру. По данным Android Authority, Samsung пока официально не подтвердила наличие неполадки или остановку работы.

Новое обновление Samsung доступно по всему миру с 7 апреля. Однако пользователи в Южной Корее, похоже, столкнулись с проблемами после установки обновления. Поэтому Samsung на время была вынуждена приостановить развертывание. На это обратил внимание известный инсайдер Ice Universe.

Причиной приостановки обновления, вероятно, стала ошибка: после апгрейда смартфоны больше не могли быть разблокированы обычным способом.

По данным Android Authority, данная проблема затрагивает смартфоны Galaxy S24, в которых используется процессор Exynos 2400. Однако проблемы возникли и у моделей на базе Snapdragon.

Из-за приостановки обновления старым смартфонам Galaxy, например, серии Galaxy S23, возможно, также придется подождать появления новой функции.