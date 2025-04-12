Основателя и экс-CEO ИИ-приложения для автоматизации покупок Nate Альберта Санигера, обещавшего «универсальный» опыт оформления заказов, обвинили в обмане инвесторов.

Вместо искусственного интеллекта сотни сотрудников колл-центра вручную совершали операции в приложении для покупок, создавая иллюзию технологической автоматизации.







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Новые цифровые продукты часто рекламируются как передовые разработки с использованием функций искусственного интеллекта. Однако продукция не всегда оправдывает ожидания, как показывает недавний случай в США.





В случае с приложением для покупок под названием Nate интеллект на самом деле оказался не таким уж искусственным, как обещали основатели одноименного стартапа, а вполне человеческим. На самом деле за предполагаемым ИИ стояли сотни сотрудников филиппинского колл-центра.

В США основатель Nate теперь должен ответить за мошенничество. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, 35-летнему основателю и бывшему генеральному директору Альберту Санигеру недавно были предъявлены обвинения в обмане инвесторов относительно своего ИИ-продукта.

Сообщается что он обещал инвесторам, которые дали ему более 50 миллионов долларов за его приложение, выпущенное семь лет назад, определенные возможности искусственного интеллекта. Вместо этого он тайно поручил колл-центру на Филиппинах выполнять задачи ИИ.

Nate позиционировался как особенно инновационное приложение, которое должно было бы кардинально упростить процесс совершения покупок для клиентов с помощью искусственного интеллекта: например, оно могло бы автономно обрабатывать процесс оплаты. Для покупки товара должно быть достаточно одного клика. Пользователю не пришлось тратить много времени на ввод данных. Например, если кто-то покупал пару обуви, процесс оплаты осуществлялся «автоматически» ИИ — он выбирал размер, вводил данные для выставления счета и доставки и, наконец, подтверждал покупку.

Однако сообщается, что в ходе разработки ИИ возникли проблемы. Обещанная поддержка ИИ не представлялась технически возможной – она была ненадежной.

В отчаянии стартап Nate нанял колл-центр за рубежом, где сотни людей тайно обрабатывали транзакции вручную. Сообщается даже, что они намеренно имитировали действия предполагаемого искусственного интеллекта, чтобы обман был идеальным. По крайней мере, в то же время использовались и боты с искусственным интеллектом.