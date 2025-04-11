Это старейший созданный человеком объект, дрейфующий в космосе. После 67 лет на орбите «Авангард-1» вскоре может быть возвращен на Землю.

«Авангард-1» (англ. Vanguard 1) находится на орбите с 1958 года. Это старейший искусственный объект, все еще находящийся в космосе. Он не посылал никаких сигналов с 1964 года. Но вскоре его историческое пребывание в космосе может закончиться: есть планы вернуть спутник на Землю.

Спутник 1958 года скоро вернется на Землю. Фото: НАСА

Группа ученых из консалтинговой компании Booz Allen Hamilton предложила способы захвата спутника в ходе исследования. Статья была опубликована в журнале Aerospace Central.

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Авторы исследования сообщили порталу Space.com, что «Авангард-1» имеет большое научное значение; по их словам, это своего рода «капсула времени».

«Наше исследование показало, что состояние солнечных элементов, батарей и металлов может представлять интерес», — рассказал журналу Мэтт Биллен из Booz Allen Hamilton.



«Для ученых и инженеров, изучающих воздействие материалов и радиации, это будет беспрецедентная возможность проанализировать последствия долгосрочного воздействия окружающей среды на аппарат в космосе», — рассказал Билл Рейнор из Военно-морской исследовательской лаборатории (NRL) в интервью Space.com.

Именно NRL разработала «Авангард-1» в 1950-х годах. Исследование спутника также может показать, как часто за 67 лет он подвергался ударам метеоритов или обломков других спутников. После научного анализа «Авангард-1» может быть представлен публике как исторический артефакт. В исследовании предлагается выставить его в Смитсоновском национальном музее авиации и космонавтики.

Исследование предлагает несколько сценариев возвращения на Землю старого спутника. Например, Объединенные космические силы (USSF) могли бы объединить усилия с НАСА, которое переняло проект Vanguard у NRL.

Первый шаг — сделать снимки аппарата, зафиксировать скорость его вращения и выяснить состояние. Если он достаточно стабилен, чтобы возвращение на Землю имело смысл, наступает вторая фаза — непосредственно возвращение спутника.

По словам авторов исследования, захватить аппарат будет непросто. В конце концов, «Авангард-1» довольно мал. Диаметр алюминиевого шара в центре составляет всего 15 сантиметров. Размах его антенн составляет 91 сантиметр. Это просто карлик по сравнению с советским «Спутником», первым искусственным спутником Земли.

Согласно исследованию, если космический корабль любого типа захватил небольшой аппарат, существуют несколько возможностей его возвращения на Землю. Первый вариант — его оставляют на низкой околоземной орбите и забирают оттуда. Еще один вариант — перемещение его на МКС, где спутник можно будет обследовать и оттуда отправить на Землю.

«Авангард-1» был запущен с мыса Канаверал 17 марта 1958 года. Он стал четвертым спутником на орбите Земли. Однако все они уже сгорели в атмосфере нашей планеты. Они были ближе к Земле, чем «Авангард-1».

Успешный запуск последовал за неудачной попыткой в рамках миссии Vanguard 6 декабря 1957 года. После запуска «Авангард-1» вошел в историю как первый спутник, вырабатывающий электроэнергию с помощью солнечных батарей.