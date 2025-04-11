Различные варианты ракеты AIM-120 AMRAAM приобретены более 40 странами. Это единственная управляемая по радиолокационному излучению ракета класса «воздух-воздух», сертифицированная для использования на F-35.

В последние месяцы Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), отвечающее за экспорт американской военной техники через систему FMS (Foreign Military Sales), разрешило ряду стран закупать ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C/D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Среди них Польша, Швеция, Южная Корея, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Япония. К этому списку импортеров добавилось еще одно государство: Австралия.







Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

«Австралия — один из наших важнейших союзников в западной части Тихого океана. Стратегическое расположение этой державы вносит большой вклад в обеспечение мира и экономической стабильности в регионе», — утверждает DSCA.

В уведомлении, опубликованном 9 апреля, DSCA рекомендовало Конгрессу США одобрить продажу Австралии 200 ракет AIM-120C-8 и 200 ракет AIM-120D-3 на предполагаемую сумму 1,04 миллиарда долларов. В эту сумму включены затраты на логистическую поддержку и поставку запасных частей.

Кроме того, как пишет агентство, «в национальных интересах Соединенных Штатов помочь Австралии разработать и поддерживать надежные и оперативные возможности самообороны».

Различные варианты ракеты AIM-120 AMRAAM, приобретенные более чем 40 странами, были интегрированы в истребители F-15, F-16, F/A-18 Super Hornet, F-22A Raptor, Eurofighter Typhoon / EF-2000, Gripen и Harrier.

Ракета используется и системой противовоздушной обороны NASAMS. Это также единственная управляемая по радиолокационному излучению ракета класса «воздух-воздух», сертифицированная для использования на истребителе-бомбардировщике F-35, уточняет производитель RTX (бывшая Raytheon).

В составе Королевских военно-воздушных сил Австралии имеется семьдесят два самолета F-35A. Последние три заказанных экземпляра были поставлены компанией Lockheed-Martin в декабре прошлого года.

AIM-120C-8 — наиболее совершенная экспортная версия AMRAAM. Этот вариант был разработан вместе с более продвинутым вариантом AIM-120D-3 в рамках программы F3R. Хотя обе ракеты имеют усовершенствованную систему наведения, у второй большая дальность полета (около 160 км). Кроме того, серия AIM-120D продавалась только в Австралию, Канаду, Норвегию и Великобританию.

Напомним, что в сентябре Австралия также получила разрешение от DSCA на закупку 100 дополнительных противорадиолокационных ракет AGM-88G AARGM-ER у RTX за 405 миллионов долларов.







