Американская Last Energy начала процесс лицензирования ядерных объектов в Великобритании, сообщают СМИ.

Компания Last Energy планирует построить четыре микрореактора мощностью 20 МВт на месте бывшей угольной электростанции в Южном Уэльсе.

Фото:Last Energy

По данным World Nuclear News, компания получила подтверждение от Управления по ядерному регулированию Великобритании (ONR) о том, что она официально начала процесс получения лицензии на строительство ядерной электростанции.

Компания подчеркивает, что начало процесса лицензирования призвано доказать жизнеспособность финансируемых из частных источников ядерных проектов и приблизить Великобританию к запуску первого коммерческого микрореактора.

Инвестиции в размере 300 миллионов фунтов стерлингов сыграют ключевую роль в энергетической трансформации Уэльса, и для реализации проекта не потребуется государственного финансирования. Финансирование обеспечит Экспортно-импортный банк США, который заявил о готовности выделить первоначальную сумму в размере 103,7 млн долларов на строительство первого микрореактора в Уэльсе. В декабре стороны подписали протокол о намерениях по данному вопросу.

Планируемые микроэлектростанции должны обеспечить электроэнергией годовую потребность 244 000 домохозяйств. Кроме того, компания уже осуществила подключение к сети, что позволит экспортировать 22 МВт электроэнергии.

График реализации амбициозный. Last Energy заявляет, что если процесс регулирования пойдет по плану, первый блок будет запущен к 2027 году.

Хотя проект Last Energy имел успех в Великобритании, в некоторых странах планы компании провалились. Стоит напомнить, что в 2023 году компания попыталась построить небольшой ядерный реактор в Польше, подав заявку на т.н. фундаментальное решение, необходимое для реализации инвестиций в технологию PWR-20 (ядерную станцию PWR-20).

Эти планы стали неожиданностью для местных властей; информация вызвала бурный протест со стороны жителей, которые немедленно потребовали объяснений от Министерства климата и окружающей среды.





