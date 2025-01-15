Новый коррупционный скандал в Минобороны Украины: речь идет о покупке некачественной военной формы по завышенной цене.

В последние дни СМИ сообщают об очередном громком коррупционном скандале в Министерстве обороны Украины. По данным журналистских расследований, в 2022–2023 годах Министерство обороны Украины закупило десятки тысяч бракованных бронежилетов и комплектов военной формы. Это обмундирование считалось опасным в условиях фронта, поскольку не только привело к огромным финансовым потерям для Украины, но и представляло риск для жизни солдат. Об этом 14 января пишет портал Infosecurity24.



По данным СМИ, болгарская компания Mimaltemer LTD, изначально контролируемая гражданином России Исой Мерзоевым, поставила на Украину более 50 тыс. тонн комплектов зимней формы и около 80 тыс. бронежилетов. В результате украинский бюджет потратил в общей сложности почти $90 млн (около 3 млрд грн) на обмундирование, которое, по словам самих военнослужащих, являлось некачественным. Куртки имели плохую теплоизоляцию и «громко шуршали», что не позволяло бесшумно передвигаться в прифронтовой зоне.

Эксперты описали поставленные куртки как напоминающие самые плохие подделки из Китая, обратив внимание на их низкое качество изготовления и использование материалов, не соответствующих военным требованиям.

Еще более серьезной проблемой оказались бронежилеты, которые, как показали официальные испытания, проведенные в ходе расследования, оказались непригодными для боевого применения. По мнению экспертов, существует риск, что они не обеспечат солдатам должного уровня защиты.

СМИ указывают, что маржа, добавленная Mimaltemer LTD при продаже обмундирования, достигала 33 процентов, а сама продукция в основном приобреталась у турецких производителей и только переупаковывалась в Болгарии.

На момент заключения первых контрактов с Министерством обороны Украины владельцем Mimaltemer LTD был Иса Мерзоев — обладатель российского паспорта. Позднее записи в реестре предприятий были изменены на его жену, гражданку Франции Оксану Мержу. Журналисты также выяснили, что семья Мерзоевых давно поддерживает «тесные дружеские отношения» с Геннадием Вдовиченко, высокопоставленным чиновником Министерства обороны Украины. Именно он в 2021 году занимал должность начальника Департамента развития вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины и должен был подписать выгодные контракты с Mimaltemer LTD.

По данным СМИ, Вдовиченко вместе с бывшей женой и дочерью покинул Украину в 2022 году и поселился в Ницце. Также была выявлена серия подозрительных переводов — не менее 1,1 млн евро было переведено компанией Mimaltemer на счет бывшей жены Вдовиченко.

Согласно информации, опубликованной СМИ и подтвержденной судебным реестром, Геннадий Вдовиченко — вместе с двумя другими должностными лицами Министерства обороны, Вячеславом Шаповаловым и Богданом Хмельницким — в настоящее время находится под следствием по уголовному делу. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной деятельности ВСУ, повлекшем тяжкие последствия. Им грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, трое должностных лиц могли присвоить сумму, эквивалентную почти 2 млрд грн (примерно $47–78 млн), путем приема на военные склады бракованных бронежилетов и некачественной формы и их передачи солдатам.

Отсутствие надлежащей защиты военнослужащих — это не только вопрос возможных человеческих потерь, но и дальнейшее усложнение процесса снабжения армии и подрыв доверия общества к государственным структурам.

Расследование, проводимое украинскими правоохранительными органами и группами журналистов-расследователей, все еще продолжается. Выданы ордера на арест беглых чиновников и сотрудничающих с ними бизнесменов, принимаются меры по привлечению виновных к ответственности.