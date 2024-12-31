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kosmos_news
Япония на пороге одобрения очередного значительного увеличения своих военных расходов
Увеличение бюджета запланировано на 2025 финансовый год. Япония беспокоится о всё более тесном сближении России и Китая.

Находясь в пределах досягаемости северокорейских ракет и сталкиваясь с территориальными спорами с Китаем и Россией, Япония с 2012 года практически постоянно увеличивала свои военные расходы, одновременно внося поправки в свою пацифистскую Конституцию.


Последние месяцы были отмечены рядом инцидентов с Китаем: вторжение китайского самолета-разведчика в воздушное пространство Японии, нарушение территориальных вод, китайско-российское патрулирование вокруг архипелага и т. д. 

Поэтому 27 декабря японское правительство одобрило еще одно значительное увеличение своих военных расходов (+ 8%) в рамках общего бюджета в 115,5 триллионов иен (более 710 миллиардов долларов) на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля 2025 года.

Таким образом, при условии одобрения этого бюджета парламентом (где Либерально-демократическая партия, находящаяся сейчас у власти, потеряла абсолютное большинство после досрочных выборов в законодательные органы в октябре прошлого года), японское министерство обороны должно иметь бюджет в 8,700 миллиардов иен (почти 55 млрд долларов).

Напомним, в 2021 году правительство Японии заверило, что удвоит военные расходы страны в рамках пятилетнего плана с целью довести их до 2% ВВП. Тогда встал вопрос о нарушении принятого в 1970-х годах правила, которое требовало, чтобы Япония не тратила более 1% своего ВВП на оборону.

Так, в 2023 году военный бюджет составил 6,600 млрд иен (около 40 млрд долларов). Затем в 2024 году он был увеличен на 1000 миллиардов иен и достиг 7700 миллиардов иен (почти 50 миллиардов долларов).

Увеличение бюджета, запланированное на 2025 год, направлено на финансирование как минимум двух программ. В соответствии с новой стратегией национальной безопасности, принятой в декабре 2022 года, ее частью является приобретение «возможностей удаленной обороны». Таким образом, на разработку и производство ракет большой дальности будет выделено 940 миллиардов иен (6 миллиардов долларов). 

Также в приоритете проект по развертыванию группировки малых спутников, предназначенных для обнаружения и отслеживания целей, с бюджетом в 278 миллиардов иен (1,7 миллиарда долларов).

Еще один приоритет: противоракетная оборона, на которую будет выделен пакет в 533 миллиарда иен (4 миллиарда долларов). Это позволит Силам самообороны Японии приобрести два дополнительных корабля, оснащенных системой AEGIS, а также ракетами-перехватчиками и мобильным радаром.

Кроме того, почти 2 млрд долларов будут «направлены» на строительство трёх новых универсальных и компактных «эсминцев» типа FFM (улучшенная версия класса Mogami). Всего необходимо приобрести двенадцать единиц. При водоизмещении 4800 тонн для эксплуатации этих кораблей потребуется всего 90 моряков благодаря развитой автоматизации.

Что касается ВВС, то 1,25 миллиарда долларов будут выделены на приобретение 11 истребителей-бомбардировщиков F-35 (восемь F-35A и три F-35B). Отметим, что 670 млн долларов будет выделено на Глобальную программу боевой авиации — проект боевого самолета шестого поколения, разработанный в сотрудничестве с Великобританией и Италией.

Наконец, принимая во внимание демографические данные Японии, ведутся разговоры об инвестировании 680 миллионов долларов в разработку роботизированных систем и укрепление средств, предназначенных для искусственного интеллекта. Идея состоит в том, чтобы компенсировать – неизбежное – сокращение числа японцев, которые могли бы служить в армии.


#оружие #япония #вооружение #военные расходы
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