В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капиталом в триллион долларов. В то время Amazon все еще оставался самым сильным конкурентом Apple, когда дело касалось оценки компании.







С тех пор акции Apple продолжают расти. В августе 2020 года компания впервые достигла капитализации в $2 трлн, а отметка в $3 трлн была преодолена в январе 2022 года. Теперь и отметка $4 трлн уже в пределах досягаемости. Для сравнения: ВВП Германии в 2023 году составил $4,5 трлн.

В пятницу, 27 декабря, акции Apple торговались на уровне $255,65, что соответствует общей рыночной капитализации в $3,87 трлн. Если цена акции вырастет чуть менее чем на $9, Apple станет первой и единственной компанией стоимостью $4 трлн. Вопрос здесь не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет.

После сравнительно слабого старта акции Apple смогли показать рост в последнем квартале. В целом в этом году цена увеличилась почти на 40 процентов. Это немного по сравнению со второй по величине компанией в мире: производитель чипов Nvidia увеличил свою стоимость более чем на 190 процентов в этом году и оценивается в общей сложности в $3,36 трлн.

Microsoft, которая в начале года была даже более ценной, чем Apple, также не смогла добиться хороших результатов. Компания прибавила почти 22 процента, а ее рыночная капитализация составляет $3,2 трлн.

Amazon, которая в 2018 году все еще претендовала на то, чтобы стать первой компанией с рыночной капитализацией более триллиона долларов, сейчас немного отстает и занимает четвертое место среди технологических гигантов, сменяясь по этому показателю с материнской компанией Google Alphabet. Обе компании в настоящее время стоят около $2,4 трлн каждая.