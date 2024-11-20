В конце октября на спутниковых снимках был замечен странный катер. Корабль с тремя корпусами можно было увидеть на китайской верфи.

Jari-USV-A. Фото: Weibo

Тайна водного транспорта теперь раскрыта. Беспилотный военный корабль Jari-USV-A «Orca» был официально представлен на авиасалоне в Чжухае. А 18 ноября появились на платформе X подробные фотографии новинки:



Лодка может иметь функции малозаметности, чтобы ее не обнаруживали радары, но футуристический дизайн очень заметен при движении по морским путям и по побережью. Внушительные размеры Jari-USV-A были очевидны по многочисленным фотографиям. Имея длину 58 метров и водоизмещение 420 тонн, на данный момент это самый большой военный корабль-беспилотник в мире.

Ранее Sea Hunter USC считался крупнейшим военным кораблем-дроном. Этот катер ВМС США имеет длину 40 метров и водоизмещение 145 тонн. В составе Ghost Fleet Overlord ВМС США располагают флотом из 4 беспилотных кораблей, по длине аналогичных Jari-USV-A. Поскольку у них только один корпус, они крупнее и имеют водоизмещение 673 тонны.

Однако это лишь испытательные платформы, не предназначенные для реального военного использования. Они всегда дополнительно укомплектованы экипажем и используются для отработки интеграции автономных лодок в регулярные формирования флота. Поэтому эксперты по вооружениям не относят их к военным кораблям-дронам.

Jari-USV-A — тримаран, поэтому у него 3 корпуса. Преимущество нескольких корпусов в том, что они меньше погружены в воду, чем обычные корабли. Это решение снижает сопротивление воды, что, в свою очередь, приводит к увеличению дальности и/или скорости.

В отличие от катамаранов (2 корпуса), тримараны считаются более прочными, что делает их предпочтительным многокорпусным вариантом для гражданских и военных целей, превышающим определенный размер и водоизмещение. Тем не менее, они редко используются в военных целях. Самый известный тримаран — класс «Индепенденс» ВМС США.

Фрегаты-невидимки строятся с 2008 года. В настоящее время строится последний из 19 кораблей этого класса. Военные корабли имеют длину 127 метров и могут развивать максимальную скорость до 44 узлов (81 км/ч).

Однако у класса «Индепенденс» есть некоторые недостатки. Затраты на строительство были превышены в три раза. Кроме того, в мае 2022 года было обнаружено, что у 6 из 13 действующих на тот момент кораблей класса «Индепенденс» были трещины в корпусах. Они возникают, когда суда движутся со скоростью более 15 узлов. По мнению производителя Austal, эти трещины не снизят боеспособность кораблей.

Jari-USV-A рассчитан на максимальную скорость 40 узлов (74 км/ч). Сообщается, что дизель-электрический гибридный привод обеспечит запас хода в 7400 км. Хотя корабль большую часть времени будет работать автономно, имеется мостик для экипажа.

То же самое относится и к другим USV (беспилотным надводным транспортным средствам). Экипаж находится на борту на этапе испытаний и может вмешаться, если что-то пойдет не так, как планировалось. Это также позволяет избежать проблемы, заключающейся в том, что правовая ситуация в портах и водных путях пока не позволяет ходить полностью автономным судам. Вместо того, чтобы буксировать Jari-USV-A в порт, экипаж может доставить лодку к кораблю, взять на себя управление и вручную направить его к причалу.

Jari-USV-A предназначен для использования в целях береговой обороны и в Тайваньском проливе. На таком мелководье тримаран практичен, поскольку корабль имеет небольшую осадку по сравнению с его водоизмещением.

У Jari-USV-A можно увидеть вертикальный стартер на 4 ячейки. Он расположен между мостом и башней. Перед ним находится площадка, которая выглядит крытой. Здесь будут размещены дополнительные вертикальные пусковые установки, возможно, также для более крупных ракет.

В качестве альтернативы это место можно было бы использовать для установки рельсотрона или мощного лазерного оружия. Китай работает над обеими системами вооружения, специально для использования на кораблях.

Вертикальный стартер, вероятно, типа GJB 5860-2006, который используется на многих китайских кораблях. Он может быть оснащен ракетами различного назначения. К ним относятся зенитные ракеты HHQ-9 с дальностью действия 120 км.

По кораблям и, при необходимости, наземным целям можно обстреливать ракетами YJ-18A (дальность до 540 км) и гиперзвуковыми ракетами YJ-21 (по сообщениям, дальность до 1500 км).

Другое возможное вооружение включает два наклонных торпедных аппарата. Это означает, что Jari-USV-A может использоваться для борьбы с подводными лодками.

На модели корабля на корме можно увидеть стартер HQ-10. Это зенитные ракеты малой дальности с дальностью действия 9 км. Они должны, среди прочего, уничтожать дроны и приближающиеся крылатые ракеты.

В носовой части расположен боевой модуль. Он выдвигается для улучшения скрытности.

Информации о модели и калибре нет. Визуально пушка чем-то напоминает немецкий Rheinmetall Oerlikon Searanger — Китай известен тем, что «вдохновляется» разработками других стран.

Это может быть экспериментальное орудие или пока просто макет. Имела бы смысл пулеметная пушка калибром 30 мм или скорострельная пушка чуть большего калибра. Их можно использовать не только против небольших кораблей, но и против воздушных целей с боеприпасами воздушного взрыва, включая дроны-камикадзе и ракеты.

Сзади находится посадочная площадка для дрона-вертолета. Он будет не только использоваться для разведки, но и сможет сбросить легкую торпеду для борьбы с подводными лодками. Также можно будет сбрасывать гидроакустические буи для обнаружения подводных лодок.

Что поражает в башне, так это множество антенн и датчиков. Кроме того, в башне есть дополнительные места для установки приборов или устройств радиоэлектронной борьбы, например постановщиков помех.

Эксперты по вооружению полагают, что Jari-USV-A, вероятно, оснащен радаром EASA (Active Electronically Scanned Array). По сравнению с обычным радаром, EASA имеет большую дальность действия и может отслеживать больше целей одновременно. Он также имеет лучшую устойчивость. Поскольку мощность передачи ниже, обнаружить радар сложнее из-за его радиолокационного излучения.

Это говорит о том, что Jari-USV-A может быть интегрирован в радиолокационную сеть для раннего обнаружения угроз. Сплоченная радиолокационная сеть может помочь отслеживать американские истребители-невидимки F-35.

Jari-USV-A будет служить ретранслятором для небольших надводных и подводных дронов. Он предоставляет разведывательные данные о положении противника и передает их дронам, которые затем осуществляют атаку.

Модель военного корабля показывает, что на его борту есть даже небольшие подводные дроны, которые он может запускать. Они могут использовать гидролокатор для поиска подводных лодок или, если у них есть боеголовка, стать так называемыми умными торпедами.

Модель Jari-USV-A, представленная на авиасалоне. На корме можно увидеть подводные дроны (желтые). Фото: Weibo

Когда Jari-USV-A официально будет в полной боевой готовности, неизвестно. Корабль в настоящее время очень похож на демонстратор, на котором еще не установлены все системы. Возможно, он не был закончен до того, как был представлен на авиасалоне.

Вполне вероятно, что тестирование начнется уже сейчас и постепенно будут добавляться дополнительные или недостающие системы. После этого ВМС Китая, вероятно, решат, заказывать ли их больше или идти в другом направлении.

Эксперты по вооружениям расходятся во мнениях относительно того, имеют ли вообще смысл такие большие беспилотные корабли, поскольку большие корабли являются крупными целями. Меньшие по размеру специализированные дроны могли бы действовать более незаметно и могли бы производиться в больших количествах быстрее.

Однако нельзя отрицать, что развитие любого вида военной техники движется в сторону беспилотности и автономности. Если Китай начнет экспериментировать с большими кораблями на раннем этапе, то, возможно, сможет обеспечить преимущество в знаниях для последующей разработки и строительства беспилотных эсминцев управляемых ракет или даже самолетов и беспилотных авианосцев.