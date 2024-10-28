Профессиональный геймер Джефф Уайрс поставил перед собой безумную задачу — поиграть практически в каждую видеоигру. Он уже сыграл во все игры (более 3000), выпущенные с 1971 по 1981 год.

Геймер решил пройти все игры, выпущенные с 1971 года. В настоящее время профессиональный геймер Джефф Уайрс тестирует игры 1982 года. Он регулярно транслирует свои успехи на Twitch и уже почти два года загружает видео новых проектов на свой канал YouTube под названием Chronologically Gaming. Он играет в игры, которые в прошлом были выпущены на всех платформах. Сюда входят консоли, игровые автоматы, портативные компьютеры и пр.

Неважно, консоль, портативный компьютер или ПК — Джефф Уайрс хочет пройти практически каждую игру

Любой, кто играет в игры, знает, насколько много времени они отнимают. Но это, похоже, не остановило Джеффа Уайрса от его плана. Он старательно записывает на видео игры, в которые играл, в список Google Doc. Он уже перечислил там 3172 наименования игр, в которые сыграл. В настоящее время он играет в игру Dark Cavern:





В своих 30-60-минутных видеороликах Уайрс немного рассказывает о предыстории игры и о том, какое оборудование использовалось. При этом, геймер не играет в игры для детей, маджонг или азартные игры, игры в жанре викторин и пр.. Также он отказался от прохождения 28 000 игр для компьютера Commodore 64. По данным портала Gamestar, мотивацией такого эксперимента послужила потеря геймером коллекции ретро-игр.





