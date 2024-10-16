Платные подписки представляют собой дополнительный и постоянный источник дохода для компаний. Очевидно, что этим часто злоупотребляют производители техники — например, производители автомобилей опробовали модель подписки на использование подогрева сидений и получили за это много критики. Производители автомобилей Ford и General Motors поставили перед собой цель заработать к 2030 году на платных услугах программного обеспечения не менее 20 миллиардов долларов.

Фото: V-Zug Швейцарский производитель бытовой техники премиум-класса сейчас делает аналогичный шаг. В посудомоечных машинах V-Zug есть платные программы. Чтобы их использовать, необходимо оформить подписку с ежемесячной оплатой.

Специальные программы, такие как «Intensiv Plus» или режим мытья бокалов для пива и вина, а также программы для сушки тарелок или чистки детских игрушек, можно использовать только в том случае, если оформить ежемесячную подписку в соответствующем приложении для смартфона.

V-Zug рекламирует подписку на своем сайте

V-Zug хочет расширить новую бизнес-модель, включив в нее новейшие стиральные и сушильные машины. Такое предложение «очень популярно», как объясняет производитель. Благодаря подписке пользователи смогут гибко персонализировать набор функций своих устройств.

Подписка на V-Zug в настоящее время стоит всего 1 швейцарский франк, что эквивалентно примерно €1. Разумеется, производитель оставляет за собой право корректировать цены на подписку в будущем. Все посудомоечные машины премиум-класса от V-Zug стоят выше €1500.

В будущем немецкий производитель бытовой техники премиум-класса Miele также сможет активировать дополнительные функции через обновления в соответствующем приложении для смартфона. Однако эти обновления должны оставаться бесплатными.

Производитель бытовой техники Elektrolux также прокомментировал такую бизнес-модель и сообщил швейцарской телекомпании SFR: