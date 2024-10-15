Атомная электростанция «Вандельос» расположена на берегу Средиземного моря, в центре популярного туристического региона Каталонии (Испания). Единственный работающий реактор хорошо виден с пляжа и даже стал популярным объектом для съёмок.

Строительство первого реактора началось в 1967 году, он был запущен в 1972 году и окончательно закрыт в 1989 году. Второй энергоблок начал строиться в 1981 году, начал эксплуатироваться в 1988 году и работает до сих пор. Об этом 14 октября пишет портал Energetyka24.

Атомная электростанция «Вандельос» в Испании

Как утверждают местные предприниматели, близость АЭС не влияет на туризм, а для них это еще и означает дополнительный доход.



«Льготы очень большие, люди, которые приходят работать на электростанцию, имеют высокие заработки, поэтому могут себе позволить многое. Для меня, как владельца ресторана, это означает большую прибыль», — говорит Жорди Муньос, президент ARH — местной ассоциации рестораторов и отельеров.

Владелец одного из отелей Жорди Хеновес добавляет, что там останавливаются как туристы, так и специалисты, приезжающие для выполнения различных сервисных работ.



«Никогда не было никаких проблем; это дополнительная прибыль для отеля», — рассказал Хеновес.





Оба предпринимателя считают, что наличие электростанции не оказывает негативного влияния на туризм. Туристов интересуют хорошие пляжи, рестораны и другие достопримечательности, но то, что рядом находится электростанция, наверное, ни на что не влияет. Другое дело, если бы кто-то захотел жить здесь постоянно, возможно, наличие электростанции как-то повлияло бы на решение. Но когда дело доходит до проведения отпуска, туристы не видят проблем в расположенной рядом АЭС.

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Сообщается, что один-два раза в году на электростанцию приезжает много специалистов со всей Испании для проведения работ по техническому обслуживанию. Обычно это происходит вне туристического сезона. Так что для местных отелей и ресторанов это дополнительная выгода — больше клиентов и денег.

Ранее испанское правительство решало, стоит ли продлевать эксплуатацию АЭС в стране. Последнее решение от конца 2023 года предписывает закрыть их все к 2035 году. Сообщается, что закрытие электростанции «Вандельос» негативно отразится на местном бизнесе.

Мэр Вандельоса Ассумпчо Кастельви вспоминает, что после объявления планов строительства АЭС в 1960-х годах возникли протесты против атомной энергетики. Однако уже через полтора года после запуска АЭС отношение местных жителей кардинально изменилось. Первое преимущество – это хорошо оплачиваемые рабочие места. И именно вопрос трудоустройства убедил местное сообщество поддержать проект АЭС.

Второе преимущество, по словам мэра, — это развитие различных услуг, доступных жителям. Электростанция платит высокие налоги в городской бюджет, от этого выигрывают все, и общество это ценит. До строительства электростанции это был очень бедный регион, многие жители уезжали на заработки.