Apple работает над дисплеем для умного дома, который может появиться на рынке в 2025 году. Умный дисплей будет поставляться с новой домашней ОС и поддерживать Apple Intelligence.

Еще в прошлом году появилась информация о том, что Apple разрабатывает устройство, совмещающее в себе iPad, Apple TV и Homepod.

Умная колонка Homepod По словам журналиста Марка Гурмана, которые приводит Bloomberg 29 сентября, Apple в настоящее время работает над умным дисплеем, который может появиться на рынке в 2025 году. Он будет оснащен новой операционной системой на базе tvOS под названием homeOS. В будущем ОС будет работать на всех домашних устройствах Apple, таких как Homepod.

В отличие от Homepod, умный дисплей должен обладать достаточной вычислительной мощностью для поддержки Apple Intelligence. Экран также должен принимать видеозвонки Facetime, а с его помощью можно будет управлять устройствами умного дома.

На нем также должны работать такие приложения, как календари и заметки. Новая функция ожидания iPhone дает представление о том, как все это могло бы выглядеть. В режиме ожидания отображаются часы, фотографии или погода, а также входящие сообщения.

По данным The Verge, Apple уже тестирует прототипы. Умный дисплей можно прикрепить к стене с помощью магнитов, встроенных в устройство. Как именно это должно выглядеть и работать, пока неизвестно.

В интернете время от времени появляются фотографии прототипов устройств Apple. В конце прошлого года внимание общественности привлек Homepod с необычным стеклом сверху, напоминающим дисплей. По данным портала 9to5mac, это реальный прототип новой умной колонки.

Неизвестно, что именно отображается на дисплее, но управление воспроизведением музыки через тачскрин очевидно. Дополнительный визуальный контент также может отображаться по запросам Siri.

Текущее поколение Homepod от Apple поступило в продажу в начале 2023 года. Современные устройства имеют сенсорную верхнюю часть, которая подсвечивается разными цветами. На панели можно быстро отрегулировать громкость, поставить на паузу, пропустить песню или вернуться к ней, а также активировать Siri. Что касается программного обеспечения, на устройствах работает модифицированная версия tvOS, которая имеет пользовательский интерфейс Apple TV.

По словам Марка Гурмана, другое устройство — дисплей с роботизированным механизмом, который следует за движениями пользователя — с интеграцией Apple Intelligence и homeOS может стоить 1000 долларов и более. Таким образом, это будет высококлассная версия простого умного дисплея, описанного выше.

Другие слухи предполагают, что Apple работает над квадратным дисплеем, которым можно будет управлять удаленно с помощью жестов рук.

За почти 50-летнюю историю компании Apple выпустила на рынок несколько продуктов, которые потерпели неудачу. Пока неизвестно, представит ли Apple умный дисплей и как он в конечном итоге будет выглядеть и функционировать.