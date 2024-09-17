Внимательный игрок обнаружил ранее скрытый чит-код, позволяющий по-новому взглянуть на шутер.

Как сообщает пользователь платформы X с ником «Memory Fallen», в игре Doom есть чит-код, который остался незамеченным с момента выпуска шутера в 1997 году. Чтобы активировать его, сначала придется сыграть в версию шутера для Sega Saturn. Если поставить игру на паузу, а затем ввести комбинацию «X, Вправо, B, Y, X, Вправо, B, Y», чит-код в Doom станет активным.

На изображениях, прикрепленных к его посту, пользователь X показывает, что делает чит-код Doom

Этот чит-код делает границы уровней полупрозрачными. Таким образом, можно смотреть сквозь стены и видеть, что находится за ними. Помимо прочего, можно увидеть скайбоксы, которые обеспечивают фон для каждого уровня.

Пока неизвестно, как пользователь наткнулся на чит-код. Но он планирует поделиться этой информацией с другими геймерами в будущем. Тем временем некоторые игроки задаются вопросом, какой цели служит чит-код. Попробовав чит в эмуляторе и на настоящей Sega Saturn, выяснилось, что он мало влияет на эффективность в игре. Преимуществ для геймера практически нет.



Соответственно, игроки предполагают, что это чит-код был необходим разработчикам. Он предназначен именно для проверки: насколько хорошо игровой движок работает, когда определенные объекты скрыты. Вероятно, после тестирования разработчики Doom смогли внести в игру коррективы.