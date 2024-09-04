Основные нововведения запланированы для мобильных телефонов Apple в следующем году.

Apple представит новый iPhone в понедельник, 9 сентября. Если слухи верны, то никаких революционных инноваций в смартфонах не предвидится. Скорее всего, в iPhone 16 будет множество мелких инноваций, таких как больший и лучший дисплей и более качественная камера.

Возможно, стоит подождать с покупкой нового iPhone

Однако в следующем году в сотовых телефонах Apple появятся несколько крупных новинок. Более дешевый iPhone SE должен быть представлен весной. Ожидается, что по сравнению с предыдущей версией эта модель сделает несколько больших шагов вперед.

Так может выглядеть следующий iPhone SE. Фото: upintheozone / X

Например, iPhone SE должен иметь OLED-экран большего размера. Таким образом, Apple полностью отказывается от ЖК-экранов в своих iPhone и в будущих мобильных телефонах полагается исключительно на OLED.

У предстоящего iPhone SE не будет сканера отпечатков пальцев. Датчики Face ID будут размещены на экране.

iPhone 17 планируется представить осенью 2025 года. По слухам, Apple работает над сверхтонким и сверхлегким iPhone. Такое устройство называется iPhone 17 Air или iPhone 17 Slim. Он призван заменить модель Plus, продажи которой так и не выросли.

Концепт iPhone Air/Slim представлен на платформе X.

Сообщается, что iPhone 17 Air будет иметь меньший динамический остров, алюминиевый корпус и 6,6-дюймовый дисплей. Камера менее мощная, чем у модели Pro. Основное внимание должно быть уделено новому стильному внешнему виду, который призван увеличить продажи iPhone.

Ожидается, что производительность Air будет ниже, чем у iPhone Pro. Он призван понравиться тем, кто хочет более эксклюзивное устройство, чем обычный iPhone.

Кроме того, iPhone 17 Pro Max впервые будет иметь 12 ГБ оперативной памяти — у всех остальных iPhone будет 8 ГБ. Pro Max также получит улучшенную систему охлаждения, сочетающую в себе технологию паровой камеры и графитовые пластины.

Однако сейчас всё внимание сосредоточено на iPhone 16, который будет представлен вечером 9 сентября. В этом поколении основное внимание будет уделяться программному обеспечению. В iOS 18 Apple хочет глубоко интегрировать в систему многочисленные функции искусственного интеллекта.