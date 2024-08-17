Сообщается, что тонкая железная пленка придает свойства малозаметности не только самолетам, но также дронам и ракетам.

Китайские исследователи нашли способ недорого производить камуфляжные (радиопоглощающие) материалы для самолетов, дронов и ракет. Их новое покрытие предназначено для защиты как от радиолокационных, так и от инфракрасных систем, что существенно снижает эффективность систем ПВО противника, пишет South China Morning Post.

Китайские самолеты-невидимки Chengdu J-20. Фото: EPA / ALEX PLAVEVSKI

Китай ранее работал над покрытиями, которые могут снизить интенсивность инфракрасных сигналов до 98 процентов. Проблема в том, что материал очень дорогой и содержит большое количество драгоценных металлов, таких как золото и платина.

В общем, материалы со свойствами скрытности чрезвычайно дороги. Они должны не только поглощать радиолокационные волны, но и маскировать тепловую сигнатуру самолета, например в районе двигателя. Недаром американский стелс-бомбардировщик B-2 считается самым дорогим боевым самолетом в мире; цена одного экземпляра оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Однако недавно разработанное покрытие считается особенно дешевым, поскольку его основным компонентом является железо.

«Железо дешево и легко поддается обработке», — говорит руководитель проекта Цзян Фань.

Внешний слой покрытия состоит из плёнки чистого железа толщиной всего 100 нанометров. Исследователи говорят, что для производства этой плёнки можно использовать имеющиеся в продаже приборы, например те, которые применяются для создания покрытия оправ очков.

Однако поверхность самолетов или дронов должна быть покрыта специальным секретным орнаментом для обеспечения скрытности. Эти структуры выгравированы лазером — аналогично тому, как логотипы или надписи выгравированы на различной продукции. Такие приборы для нанесения орнамента доступны на рынке по цене в несколько тысяч долларов.

Под пленкой железа находится слой чешуек карбонильного железа. Карбонильное железо уже используется в качестве компонента радиопоглощающих материалов в военной технике, а также в фармацевтической отрасли. Это обычный продукт, производство которого стоит менее 1 доллара за килограмм.

В лаборатории исследователям удалось определить, что комбинация слоев не только эффективно поглощает электромагнитные волны, но и снижает инфракрасную сигнатуру на 80 процентов.