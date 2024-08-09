Из-за активизации украинских сил возле транзитного газопровода возникли опасения по поводу транспортировки природного газа.

В четверг, 8 августа, цены на природный газ выросли до самого высокого уровня с начала декабря прошлого года. Участники рынка обеспокоены возможностью транспортировки газа, поскольку в районе города Суджа, где проходит газопровод, возник конфликт. Сообщается, что украинские войска могут помешать работе этому газотранспортному узлу. Поддерживаемые ВСУ подразделения могут совершить террористические атаки на газопровод.







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В Курской области российская газовая система соединяется с украинскими транзитными трубопроводами, и масштабы ущерба инфраструктуре пока неизвестны. Владимир Путин назвал нападение Украины «масштабной провокацией», а Министерство иностранных дел в Москве обратилось к миру с призывом осудить «преступные действия» Киева.





Как сообщает Montel News, эталонный голландский контракт TTF достиг 39,46 евро/МВтч, самого высокого уровня с 8 декабря на Ice Endex. К 9 августа цена незначительно снизилась до 38,64 евро/МВтч, поскольку, как утверждают эксперты, боевые действия до сих пор не повлияли на транзит газа.