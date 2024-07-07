Компания Gamgee разработала систему маршрутизаторов, которая контролирует дом с помощью сигналов Wi-Fi.

Голландский стартап Gamgee предлагает возможность мониторинга дома с помощью новых Wi-Fi маршрутизаторов. И всё это реализуется без датчиков движения и камер наблюдения.

Фото: Gamgee

Это стало возможным благодаря сигналу Wi-Fi. Необходимо настроить в квартире так называемую ячеистую сеть с несколькими точками доступа. Затем система анализирует сигналы WLAN. Если человек входит в комнату, сигнал меняется. С помощью искусственного интеллекта это изменение распознается и классифицируется.

Система может не только различать предметы, домашних животных или людей. Как пишет Gamgee, отдельных людей также можно отличить друг от друга по их уникальному «профилю движения».

реклама

Система спроектирована таким образом, что можно использовать ее для отдельных помещений и определять зоны наблюдения. На практике продукт также может вызвать проблемы с защитой данных. По данным стартапа, теоретически можно зарегистрировать перемещения в соседней квартире. Такую ситуацию должны предотвратить «виртуальные лимиты», которые можно установить вручную в приложении.

Gamgee запустил краудфандинговую кампанию для сбора средств на реализацию проекта. Самый дешевый комплект из 3-х точек доступа там предлагается за 295 евро. Доступны 4 точки доступа за 345 евро. Поставка устройств запланирована на январь 2025 года.