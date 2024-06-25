Хакерская группа угрожает опубликовать конфиденциальные данные после полуночи 26 июня, если не получит выкуп.

По собственному заявлению LockBit, эта хакерская группировка взломала Центробанк США. Хакеры угрожают опубликовать 33 терабайта конфиденциальных данных клиентов ЦБ, если Федеральная резервная система не заплатит выкуп к 00:27 по московскому времени 26 июня.



Хакерская группа LockBit написала в даркнете (пост от 23 июня), что опубликованные материалы будут включать «33 терабайта важных банковских данных американцев». Точно неизвестно, о каком типе данных идёт речь.





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Переговоры о выкупе, судя по всему, пока не увенчались успехом для хакеров.

«Лучше наймите другого переговорщика в течение 48 часов и уволите этого клинического идиота, который оценивает банковскую тайну американцев в $50 000», — призвала LockBit.

На сегодняшний день не было никаких заявлений Федеральной резервной системы относительно предполагаемого взлома. Некоторые эксперты по кибербезопасности интерпретируют предполагаемую хакерскую атаку как реакцию России (считается, что LockBit является российской хакерской организацией, но этому нет доказательств) на роль США в текущих военных конфликтах и опасаются дальнейшей эскалации отношений между РФ и США.

С 2019 года LockBit провела множество громких атак с использованием программ-вымогателей на компании, банки и правительственные учреждения по всему миру, включая Министерство юстиции США, порт Нагоя в Японии, авиастроительную компанию Boeing и британскую Royal Mail.

Если взлом ЦБ окажется реальным, то станет одним из крупнейших за всю историю банковского сектора. Этот инцидент еще раз показывает, насколько опасным может быть централизованное управление конфиденциальными банковскими данными. Например, если однажды денежные органы введут цифровые валюты центральных банков и хакерам удастся получить платежные данные граждан, финансовая конфиденциальность практически всех людей будет потеряна.