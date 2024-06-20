До сих пор неясно, откуда взялись странные стелы. После последнего открытия возникают новые версии.

В ноябре 2020 года в пустыне американского штата Юта появилась зеркальная стела, что сразу же породило дикие теории заговора. Вскоре после этого монолит исчез, а аналогичные сооружения были обнаружены в Румынии, Калифорнии, Турции и других регионах.

В пустыне Лас-Вегаса заметили загадочный монолит. Фото: Департамент полиции города Лас-Вегаса

Так и не удалось до конца выяснить, откуда взялись монолиты и кто их потом разобрал. Ходили слухи о маркетинговых акциях, тщательно продуманных розыгрышах и арт-кампаниях. И конечно, инопланетяне могли установить стелы и затем унести их, как думали некоторые расследователи-любители.

Спустя почти 4 года после того, как зеркальные конструкции исчезли, такой объект вновь был обнаружен в пустыне Лас-Вегаса. Местное отделение полиции разместило фотографию в социальных сетях и рассказало о «таинственном монолите» возле вершины Пик Гасс.

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Первоначально было неясно, кто мог установить монолит. Походная зона у вершины Пик Гасс высотой более 2100 метров находится примерно в 30 километрах от Лас-Вегаса.

С появлением первой стелы в Юте в 2020 году появились некоторые свидетельства того, что ее установил художник-акционист. Многие полагают, что, возможно, сенсационная находка породила подражателей, которые установили новые монолиты.



Некоторые подозревали, что это дань уважения научно-фантастическому фильму «2001: Космическая одиссея» (1968), в котором задействованы в сюжете подобные объекты. Другие полагают, что это дело рук инопланетян. После нынешнего открытия догадки о происхождении монолитов продолжаются.