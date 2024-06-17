PPU предназначен для обеспечения значительно более эффективной работы процессоров. Это решение увеличивает скорость и снижает энергопотребление.

Компании давно хотели разработать маленький чип, мгновенно увеличивающий производительность процессоров в два раза, а в некоторых случаях даже в сто раз. Финский стартап Flow Computing разработал именно такую технологию (своего рода чип-компаньон) и назвал ее PPU (Parallel Processing Unit).

PPU Flow легко вставляется в чипы. Источник изображения: Flow

Этот PPU призван положить конец одному из наиболее важных ограничений процессоров. Центральные процессоры могут выполнять только один процесс одновременно и не обязательно эффективны. Чтобы компенсировать эту неэффективность, используются несколько ядер и миллиарды вычислительных циклов в секунду.

«ЦП — самое слабое звено в компьютере. PPU должен изменить это, поддерживая бесперебойную работу процессора», — рассказал порталу TechCrunch соучредитель и генеральный директор Flow Тимо Валтонен.

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Потоковые вычисления используют несколько методов. Например, PPU должен извлекать данные из памяти и предоставлять их, пока процессор занят. PPU не увеличивает тактовую частоту. Технология просто гарантирует эффективное использование всех циклов ЦП.

Этот подход не нов и уже некоторое время изучается в академических кругах. Однако Flow Computing удалось заставить свою технологию работать без изменения программного кода. Существующий код не нужно полностью переписывать, чтобы он работал вдвое быстрее благодаря PPU. Код, написанный с учетом всех преимуществ, ускоряет процессор до 100 раз.

Подход Flow практически не требует места (22 квадратных миллиметра для 64-ядерного PPU) и мощности (43 Вт) и поэтому также подходит для мобильных устройств, таких как смартфоны. Но, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем технология получит распространение. Компания, выделенная из Центра технических исследований Финляндии (VTT) в январе 2024 года, до сих пор подала лишь несколько заявок на патенты и провела лабораторные испытания.

В лаборатории, по данным Flow, с 64-ядерным PPU удалось добиться ускорения от 38 до 107 раз. С помощью 256-ядерного PPU, который в настоящее время существует только в теории, программы потенциально можно ускорить в 400 раз. По словам Flow, эти PPU особенно подходят для серверов искусственного интеллекта, где требуется высокая вычислительная мощность.

Помимо мобильных устройств и приложений искусственного интеллекта, Flow также хочет применять свою технологию в вышках сотовой связи для сетей 5G и 6G. Здесь PPU имеют потенциал для снижения энергопотребления при сохранении той же или даже более высокой производительности. По мнению Flow, скорость обработки данных также имеет решающее значение в оборонной промышленности — например, в военной авиации.

Насколько быстро технология Flow может быть внедрена в серийное производство? Все зависит от того, сколько времени понадобится производителям процессоров, чтобы интегрировать PPU в свои продуктовые линейки.

Планы развития компаний, производящих микросхемы, рассчитаны на годы. Аналитик Кевин Кревелл рассказал TechCrunch, что эти компании не готовы инвестировать в непроверенные технологии. На данный момент стартап Flow привлек инвестиции на сумму 4 миллиона евро.