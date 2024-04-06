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kosmos_news
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
Международный аэропорт имени короля Салмана будет иметь 4 терминала, 6 взлетно-посадочных полос, а на территории обустроят велосипедные дорожки и разобьют сады.

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Саудовская Аравия приступила к реализации огромных проектов в последние месяцы. Королевство хочет стать менее зависимым от экспорта нефти и больше сосредоточиться на высокотехнологичной промышленности и туризме.
Международный аэропорт Короля Салмана. Источник изображения: Foster + Partners
Чтобы обеспечить всем этим проектам необходимую инфраструктуру, в столице Эр-Рияде будет построен крупнейший аэропорт в мире. План предусматривает открытие международного аэропорта имени короля Салмана в 2030 году.

Пропускная способность аэропорта составляет 120 миллионов пассажиров в год. Он будет считаться крупнейшим в мире аэропортом по количеству пассажиров. К 2050 году их будет 185 миллионов.
Источник изображения: Foster + Partners
В целях увеличения пассажиропотока количество рейсов планируется увеличить с нынешних 210 тысяч до более чем миллиона в год, как только новый аэропорт вступит в строй.
Источник изображения: Foster + Partners
Аэропорт Атланты в настоящее время принимает больше всего пассажиров в год: 93,7 миллиона. Далее следуют Даллас с 73,4 миллионами и Денвер с 69 миллионами. В Европе Стамбул является одним из крупнейших аэропортов с 64,3 миллионами пассажиров и лондонским Хитроу с 61,6 миллионами пассажиров.

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Известная британская архитектурная фирма «Foster + Partners» получила заказ на проектирование и планирование международного аэропорта имени короля Салмана. Контракт на строительство был заключен с британской компанией Mace Group, которая также имеет долгосрочный контракт с лондонским аэропортом Хитроу.
Источник изображения: Foster + Partners
После завершения строительства огромный аэропорт будет иметь 4 терминала, в которые можно попасть из центрального зала для посетителей. Также будет создан отдельный грузовой терминал. Всего планируется построить 6 параллельных взлетно-посадочных полос.
Источник изображения: Foster + Partners
По количеству взлетно-посадочных полос международный аэропорт имени короля Салмана не вошел бы в список лидеров. По этому показателю лидирует аэропорт Чикаго О'Хара с 8 взлетно-посадочными полосами. В Далласе/Форт-Уэрте имеется 7 взлетно-посадочных полос, в Денвере, Детройте и Амстердамском Схипхоле — по 6 взлетно-посадочных полос.

#технологии #авиация #саудовская аравия #аэропорт
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