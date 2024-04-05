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Стартап в сфере медицинских технологий Syntropic представил концепцию «очки вместо таблеток»

Технология Syntropic использует свет, чтобы стимулировать мозг к ремоделированию нейронных структур.
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Стартап в области медицинских технологий Syntropic Medical разрабатывает очки, которые помогают справиться с депрессией без применения таблеток. Об этом сообщается на сайте компании.
Очки Syntropic. Источник изображения: Syntropic
Стартап из Австрии основан Марком Кэффри, Джеком О’Кифом, доктором Алессандро Вентурино и профессором Сандрой Зигерт. Это дочернее предприятие Австрийского института науки и технологий (ISTA). Оно получило в общей сложности миллионы долларов финансирования от научных предприятий xista и aws.

По словам разработчиков устройства, приблизительно 70% людей, принимающих фармацевтические антидепрессанты, не достигают ремиссии. До 25% пациентов прекращают лечение из-за серьезных побочных эффектов. 



«Поэтому крайне важно, чтобы мы начали разрабатывать совершенно новые методы борьбы с этими заболеваниями», — сказал Марк Кэффри, генеральный директор Syntropic Medical. 


Разработка очков могла бы создать неинвазивный и нефармацевтический метод лечения психических заболеваний.

Как эти очки должны работать? Важный элемент технологии – просто свет. Его следует использовать, чтобы стимулировать мозг к ремоделированию нейрональных структур. Это называется нейромодуляция. Эта базовая концепция уже используется, например, с помощью электромагнитных полей или определенных звуков для воздействия на активность мозга с целью лечения шума в ушах или депрессии. 

Очки Syntropic предназначены для активации ремоделирования нейронов посредством световой стимуляции, приказывая иммунным клеткам мозга поддерживать заживление и восстановление.

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Очки Syntropic еще не поступили на рынок, но находятся на доклинической стадии испытаний и еще нуждаются в серьезной доработке. Но потенциал технологии кажется огромным, поскольку такие очки призваны в конечном итоге заменить антидепрессанты, которые могут иметь многочисленные побочные эффекты, такие как сухость во рту, изменение кровяного давления, бессонница, снижение либидо или эректильная дисфункция. 

По данным Syntropic, свет стимулирует нейропластичность, и, таким образом, открывает новые возможности для лечения ряда нервно-психических заболеваний, таких как большое депрессивное расстройство.

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