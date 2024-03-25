По словам инсайдеров, Microsoft разработала несколько прототипов карманной игровой приставки.

Судя по всему, сейчас проходят испытания нескольких прототипов портативной приставки Xbox. Об этом Джез Корден сообщает в своем подкасте, посвященном консоли Xbox. Он утверждает, что узнал от инсайдеров, что существует несколько прототипов портативных Xbox. Эксперт подчеркивает, что это не старые прототипы, а новые разработки.

Изображение из открытых источников

Они должны не только "выводить" игры из облака, но и самостоятельно запускать игры Xbox. По данным Sony PlayStation Portal, эти устройства будут настоящими мобильными игровыми консолями, а не просто потоковыми устройствами.

Решит ли Microsoft действительно выпустить мобильную версию Xbox, все еще под вопросом. С подпиской на игры Game Pass определенно есть веская причина для выпуска портативного устройства. В дополнение к множеству игр высшего качества, в подписку входит тщательно подобранная подборка инди-игр, которые очень подходят для мобильных устройств.

реклама

Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, несколько раз заявлял, что является поклонником портативных устройств. Однако никакой конкретной информации о таком оборудовании от Microsoft он пока не предоставил.

Новый президент Xbox Сара Бонд пока не прокомментировала слухи. Компания анонсировала «захватывающее новое оборудование» на конец года, но не сообщила никаких подробностей. Возможно, это будет не портативная консоль, а более мощная версия Xbox Series X. Она будет позиционироваться как аналог PS5 Pro от Sony.