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CNN: ветрогенераторы рядом с домами незначительно влияют на стоимость недвижимости

Новое исследование проанализировало более 300 миллионов продаж домов и пришло к выводу, что расположенные рядом ветряные турбины мало влияют на стоимость недвижимости.
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Американское движение NIMBY часто пишет о строительстве ветряных турбин. Организация считает, что недвижимость рядом с ветряными турбинами значительно теряет в цене. Однако американское исследование, в ходе которого было проанализировано 300 миллионов продаж домов, не подтверждает такие выводы. 

Соответственно, расположенные рядом с домами ветряные турбины незначительно влияют на стоимость недвижимости. Об этом сообщает CNN.

Ветряк. Фото: Kurier

В среднем дом потерял бы 1% своей стоимости, если бы в радиусе 10 километров находилась ветряная турбина. Чем дальше дом находится от ветряной турбины, тем меньшее влияние ветряк оказывают на стоимость недвижимости. Исследователи обнаружили наибольшее воздействие ветрогенераторов на стоимость домов, если турбины расположены на расстоянии 8 километров и меньше.

Ветряные турбины выделены фиолетовым цветом, а количество продаж домов в округах — синим (чем темнее, тем больше). Изображение: Guo 

Однако значения применимы только к домам, около которых недавно были построены ветряные турбины. Через 10 лет после их установки влияние на стоимость «уменьшится и в конечном итоге исчезнет». Наибольшие потери стоимости недвижимости от ветряных турбин домовладельцы понесли в конце 1990-х годов, когда первые системы были установлены в США. Чем позже были построены объекты, тем меньшее влияние они оказывали на цены на недвижимость.

Большинство ветряных турбин в США расположены на малонаселенном Среднем Западе, Великих равнинах и в Техасе. Во многих случаях местные фермеры сдают свои поля в аренду энергоснабжающим компаниям, которые строят на них ветряные электростанции. Многие фермеры рассматривают ветряные турбины как стабильный источник дохода, который помогает им пережить неурожайные годы.

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Исследователи рассказали CNN, что домовладельцы и покупатели со временем привыкают к инфраструктуре.



«Когда появились первые опоры электропередач, люди, вероятно, были тоже недовольны. Когда я сейчас еду по шоссе, то уже вообще их не замечаю. То же самое будет и с ветряными турбинами», — говорит соавтор исследования Макс Ауффхаммер.

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Теги

сша технологии энергетика недвижимость ветрогенератор ветряк
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