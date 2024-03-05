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Биткоин достиг нового исторического максимума в Турции из-за инфляции лиры

Ценка биткоина в шаге от достижения исторического максимума. Между тем в некоторых фиатных валютах BTC уже достигает новых ценовых рекордов. Так, биткоин достиг нового исторического максимума в турецкой лире.
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Текущий рост курса BTC привел к тому, что биткоин достиг нового максимума в национальной валюте Турции, турецкой лире (TRY). Предыдущий максимум 2021 года в почти 852 500 турецких лир за BTC был превышен, и уже в середине февраля актив торговался по цене более 1 591 000 турецких лир. Это хорошо видно на графике ниже:

График биткоина по отношению к лире

Рост биткоина в последние дни можно объяснить надеждами на одобренные в январе спотовые ETF, а также спросом на «тихую гавань» перед лицом конфликта на Ближнем Востоке. Ларри Финк, генеральный директор управляющей компании BlackRock, также говорил о «бегстве к убежищу» в связи с ростом курса — ранее биткоин и золото зафиксировали значительный рост стоимости, в то время как фондовые рынки потеряли позиции.

Тот факт, что биткоин в настоящее время торгуется на рекордно высоком уровне по отношению к турецкой лире, еще раз показывает, насколько сильно люди из развивающихся стран нуждаются в защите от девальвации своей национальной валюты. 

Финансовая ситуация в Турции особенно нестабильна. Высокие двузначные темпы инфляции были там в порядке вещей в течение нескольких месяцев. Турки обычно предпочитают получать зарплату в евро, а не в местной валюте.

Турецкие лиры. Фото: Depositphotos.com / blackboard1965G

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Учитывая высокие темпы инфляции, неудивительно, что денежная масса М2 в Турции выросла более чем в три раза с конца 2021 года. По данным экспертов, реальный уровень инфляции в Турции превышает 100%. Хотя евро и доллар США также значительно потеряли в стоимости в последние месяцы, эти валюты по-прежнему стабильны по сравнению с турецкой лирой.

Только с осени 2021 года турецкая лира потеряла более 70% по отношению к доллару США, но это всего лишь продолжение тенденции к снижению, которая наблюдается уже более десяти лет.

Биткоин становится все более популярным в Турции. Согласно опросам, Турция (как и Нигерия) является страной с наибольшим распространением BTC и криптовалют. В обеих странах 47% опрошенных заявили, что владеют или использовали биткоин — и эта тенденция усиливается.

По иронии судьбы, Нигерия и Турция, в частности, попытались жестко ограничить биткоин и криптовалюты. В Нигерии в феврале 2021 года было решено, что банкам больше не будет разрешено взаимодействовать с людьми и компаниями, которые вступали в контакт с криптовалютами. В Турции с апреля 2021 года действует запрет на использование биткоина в качестве платежного средства.

Тем не менее туркам не запрещено инвестировать в биткоин. В Турции есть несколько биткоин-банкоматов, а также обменные пункты, где цифровые монеты можно приобрести за наличные.

Для людей в развивающихся странах ситуация, как правило, гораздо более тяжелая. Национальные валюты иногда теряют несколько процентов своей стоимости за пару дней. В то же время у людей там меньше или вообще нет возможностей участвовать в финансовых рынках и, например, инвестировать в фондовые ETF, чтобы сохранить свои активы.

Биткоин доступен каждому, его легко хранить, и количество монет гарантированно ограничено. Актив с максимальным предложением должен только расти в цене с течением времени по сравнению с бумажными валютами. Кроме того, можно использовать биткоин, чтобы избежать контроля тоталитарных режимов, поскольку актив не может быть конфискован, а транзакции не могут быть заблокированы.

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криптовалюты биткоин турция инвестиции инфляция лира
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