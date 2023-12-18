Солнечные бури представляют опасность для железнодорожных систем. Новое исследование показывает, как редкие, но потенциально опасные явления могут повлиять на железнодорожный транспорт и его безопасность.

Солнечные бури, мощные извержения на поверхности Солнца, известны своим потенциально серьезным воздействием на электрические системы на Земле. Новое исследование британских ученых показало, что железнодорожный транспорт не застрахован от этих проблем.

Изображение из открытых источников



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Исследование сосредоточено на геомагнитно-индуцированных токах (ГИТ), генерируемых солнечными бурями. Было обнаружено, что эти токи способны переключать сигнальные огни на путях.

Это означает, что во время солнечной бури цвет светофора на путях может измениться с красного на зеленый или наоборот. Это может вызвать значительный хаос в движении на железнодорожных путях, особенно в Великобритании, где это явление может затронуть более 50 000 сигнальных огней.

Профессор Кэмерон Паттерсон из Ланкастерского университета прокомментировал этот вопрос в статье. Он подчеркивает, что эти токи могут влиять на сигнальные огни в обоих направлениях и менять их как с красного на зеленый, так и с зеленого на красный.

Хотя переключение с зеленого на красный обычно не считается чересчур опасным, поскольку поезда просто останавливаются, обратное переключение с красного на зеленый сопряжено со значительными рисками. Если бы все сигналы стали зелеными, это могло бы иметь серьезные последствия для движения поездов.

Исследователи изучили влияние этих явлений на два разных маршрута в Великобритании. Они обнаружили, что более низкая напряженность геоэлектрического поля, которая обычно возникает во время слабых электромагнитных бурь, с большей вероятностью приведет к тому, что светофоры изменят цвет с красного на зеленый.

Это означает, что слабая электромагнитная буря потенциально может быть более опасной для движения поездов, чем сильная.

Хотя такие мощные солнечные бури случаются всего один или два раза в десятилетие, исследователи предостерегают от их недооценки. Низкая частота этих событий может увеличить их опасность, особенно если нет подготовки.