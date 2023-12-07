Пока неизвестно, может ли состояться запуск ракеты Vega. Ее топливные баки оказались на свалке.

История с последним запуском ракеты Vega приобретает новый оборот. В начале следующего года европейская ракета-носитель должна была стартовать в космос в самый последний раз – но, судя по всему, ничего из этого не выйдет.

Фото: Michele D'Ottavio/Avio

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Причина: 2 из 4 топливных баков были потеряны. После долгих поисков их нашли на свалке. Они больше не пригодны к использованию.

Итальянская космическая компания Avio производит ракету Vega для ЕКА. Два бака хранились на территории завода компании. Но когда Avio начала комплектовать ракету, баков уже не было.

Поиск оказался не таким простым, как пишет European Spaceflight. Когда компоненты наконец были найдены, сотрудники компании были разочарованы.

От двух баков остались только обломки. Топливные баки больше нельзя использовать для самого последнего полета Vega. Как все это могло произойти, до сих пор непонятно.

Возникает вопрос, мог ли уже состояться последний полет ракеты Vega. Производство комплектующих для Vega уже давно закрыто, поэтому новые баки просто так изготовить невозможно.

Единственным сохранившимся бакам 11 лет, и они тогда производились для испытательных целей. Сейчас Avio проверяет, можно ли использовать эти топливные баки для запланированного полета в начале 2024 года.

Есть сложности и с преемником ракеты Vega: после того, как Vega С не смогла запуститься в свой первый коммерческий полет в декабре прошлого года, эта ракета пока останется на земле — вероятно, до 4-го квартала следующего года, когда будет предпринята еще одна попытка запуска.

Еще раньше, в середине 2024 года, планируется первый запуск в космос ракеты Arian-6. После четырехлетней задержки первый полет теперь запланирован на период с 15 июня по 31 июля. Более точная дата начала может быть объявлена в марте или апреле.