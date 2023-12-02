Пользователь Apple заказал новый iPhone 15 Pro Max в официальном магазине Apple Store. Однако когда он открыл посылку, его ждал неприятный сюрприз. В посылке лежало совсем другое устройство. Как произошел такой конфуз?

Миллионы заказов размещаются онлайн каждый день, особенно в преддверии Нового года. Поэтому нередко неправильный продукт попадает к покупателю. Пользователь Reddit theEdmard из Великобритании сообщает о странном случае: он купил новый iPhone 15 Pro Max, но получил поддельное Android-устройство в корпусе iPhone.

theEdmard действительно заказал устройство в официальном магазине Apple. Сначала все шло нормально. Пользователь Reddit получил все подтверждения доставки от Apple и данные отслеживания от партнера по доставке DPD. И только когда он открыл посылку, у него возникли подозрения. Смартфон уже был снабжен защитным чехлом для экрана. Были предустановлены такие приложения, как YouTube и Tiktok, чего нет в оригинальных iPhone. Кроме того, у устройства, которое находилось в упаковке, не было настоящего OLED-экрана, как в случае с iPhone 15 Pro Max.

Удивленный покупатель сразу понял, что это должно быть Android-устройство в корпусе от iPhone, поэтому в целях безопасности не заходил в свои аккаунты. Однако до сих пор неизвестно, как был доставлен поддельный iPhone — пломба упаковки осталась целой.

Получение поддельного iPhone непосредственно из официального магазина Apple — необычное явление, позволяющее предположить, что мошенники подменили упаковку или содержимое на каком-то этапе процесса доставки, чтобы похитить настоящее устройство.

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Судя по всему, это мошенничество не единичный случай. В ветке на Reddit другие пользователи сообщают, что они также получили поддельные iPhone. Как защититься от такого рода мошенничества? Покупатели обычно не могут предотвратить вмешательство в цепочки поставок. Однако любой, кто пострадал от такого мошенничества, может защитить себя с помощью фото доказательств доставки. Также важно не вносить какую-либо личную информацию на поддельное устройство. Потенциально они могут быть просмотрены мошенниками. В идеале следует покупать дорогое оборудование, такое как новый iPhone 15 Pro Max, прямо в магазине.