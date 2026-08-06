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kefirNET

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Cainiao запустила сервис экспресс-доставки «Global 3-Day»
Сервис дополняет ранее запущенную систему «Global 5-Day».
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Логистическая компания Cainiao, входящая в структуру Alibaba, объявила о запуске услуги доставки «Global 3-Day Delivery». Сервис позволяет доставлять заказы из Китая в Европу и на Ближний Восток за 3 календарных дня. Ранее такая скорость была доступна только через дорогие курьерские службы. Сейчас она становится частью стандартных предложений для интернет-магазинов.

Услуга охватывает 15 ключевых маршрутов, включая направления Китай—Европа, внутриевропейские и ближневосточные. По данным компании, доставка осуществляется «от двери до двери», а сам сервис интегрируется с уже существующей сетью «5 Day Delivery», действующей в 14 странах мира.

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В основе новой системы лежит глобальная сеть Cainiao: автоматизированный складской комплекс в Южном Китае, еженедельные авиарейсы и наземные маршруты, а также интеллектуальная система таможенного оформления. По заявлению компании, стоимость доставки посылки весом до 0,5 кг в Европу вдвое ниже тарифов традиционных международных экспресс-служб.

#логистика #alibaba #доставка #посылки #cainiao #global 3-day delivery
Источник: ithome.com
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