В устройство сделали упор на проработку низких частот и гибкость подключения, чтобы звук был плотнее, а вариантов источника хватало под разные сценарии

Компания Edifier провела презентацию активных Hi-Fi колонок AIRPULSE A80V, ставших обновлением популярной модели A80. Производитель доработал средне-низкочастотный излучатель для более глубокого звучания, а также интегрировал декодер Savitech Hi-Fi USB Audio и добавил дополнительный разъем 3,5 мм AUX.

Источник изображения: Edifier

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За воспроизведение звука отвечают 4,5-дюймовый средне-низкочастотный динамик с диффузором из алюминиевого сплава и ленточный рупорный твитер, обеспечивающий расширение частотного диапазона до 40 кГц. Суммарная выходная мощность системы составляет 100 Вт: по 10 Вт на каждый из двух ВЧ-динамиков и по 40 Вт на СЧ/НЧ-излучатели. Цифровая секция усилителя построена на базе двух микросхем Texas Instruments TAS5754M.

Источник изображения: Edifier

Набор интерфейсов включает аналогивые входы RCA и AUX (3,5 мм) на базе АЦП Texas Instruments PCM1802, а также цифровые USB Type-C и оптический Toslink. Для беспроводного подключения предусмотрен модуль Bluetooth 5.1 на чипе Qualcomm QCC3031 с поддержкой кодека aptX HD.

Источник изображения: Edifier

В Китае Edifier AIRPULSE A80V уже поступили в продажу по цене 2879 юаней(~$425).