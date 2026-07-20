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Учёные выяснили, что сложные на вид воздушные дуэли стрекоз — это набор базовых тактик
Воздушные бои стрекоз управляются простыми правилами. Главная цель стрекозы в дуэли — не догнать соперника, а занять выгодную позицию.
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Сложные акробатические маневры самцов стрекоз вида Trithemis aurora во время территориальных боев подчиняются базовым алгоритмам управления, связывающим зрение и координацию. К такому выводу пришли биологи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) и Тайбэйского зоопарка (Taipei Zoo). Исследователи провели трехмерную реконструкцию более ста воздушных поединков с помощью синхронизированных высокоскоростных камер и установили, что насекомые используют тактику позиционирования, напоминающую маневры боевой авиации.

Математическое моделирование траекторий показало, что соперничающие самцы постоянно меняются ролями преследователя и убегающего. В отличие от охоты хищника за жертвой, дерущиеся стрекозы не пытаются столкнуться или поймать друг друга. При опасном сближении насекомое автоматически снижает скорость, что полностью исключает физический контакт и позволяет совершать более крутые и точные повороты.

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Анализ видеозаписей также выявил, что во время дуэлей стрекозы летают значительно медленнее своих максимальных возможностей, а около трети времени проводят в режиме планирования для экономии энергии. В дальнейшем авторы исследования планируют использовать полученные данные о координации движений насекомых для разработки систем управления в робототехнике.

#наука #исследования #природа #насекомые #стрекозы
Источник: phys.org
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