Воздушные бои стрекоз управляются простыми правилами. Главная цель стрекозы в дуэли — не догнать соперника, а занять выгодную позицию.

Сложные акробатические маневры самцов стрекоз вида Trithemis aurora во время территориальных боев подчиняются базовым алгоритмам управления, связывающим зрение и координацию. К такому выводу пришли биологи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) и Тайбэйского зоопарка (Taipei Zoo). Исследователи провели трехмерную реконструкцию более ста воздушных поединков с помощью синхронизированных высокоскоростных камер и установили, что насекомые используют тактику позиционирования, напоминающую маневры боевой авиации.

Математическое моделирование траекторий показало, что соперничающие самцы постоянно меняются ролями преследователя и убегающего. В отличие от охоты хищника за жертвой, дерущиеся стрекозы не пытаются столкнуться или поймать друг друга. При опасном сближении насекомое автоматически снижает скорость, что полностью исключает физический контакт и позволяет совершать более крутые и точные повороты.

реклама

Анализ видеозаписей также выявил, что во время дуэлей стрекозы летают значительно медленнее своих максимальных возможностей, а около трети времени проводят в режиме планирования для экономии энергии. В дальнейшем авторы исследования планируют использовать полученные данные о координации движений насекомых для разработки систем управления в робототехнике.