Велосипед оснащен мотор-колесом Mivice M080...

Бренд Reany анонсировал на европейском рынке электрический велосипед N1 GT, ориентированный на городские поездки. Особенностью модели стал минималистичный дизайн — интегрированные компоненты визуально не выделяют устройство в потоке обычных велосипедов. Стоимость новинки составляет 2599 евро.

Источник изображения: Reany

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В движение велосипед приводится мотор-колесом Mivice M080 мощностью 250 Вт с крутящим моментом 45 Нм, работающим в паре с датчиком крутящего момента. Энергообеспечение системы обеспечивает съемная аккумуляторная батарея емкостью 360 Втч. Вместо традиционной многоскоростной трансмиссии с цепью применена односкоростная передача с карбоновым ремнем Gates, что снижает необходимость в частом техническом обслуживании привода.

Источник изображения: Reany

Безопасность движения обеспечивают гидравлические дисковые тормоза Tektro. В базовое оснащение модели весом 19,7 кг входят интегрированная светодиодная оптика, защитные крылья и лаконичный задний багажник, адаптированный под установку навесных сумок.

Источник изображения: Reany