Животные не только заменяют шумную технику, но и получают укрытие от солнца под массивными конструкциями....

Пока другие автопроизводители закупают дорогостоящих роботов, компания Volkswagen решила решить проблему ухода за газонами проще. На территории солнечной электростанции при заводе в польском городе Познань стрижку травы полностью переложили на отару из ста овец. Животные будут пастись здесь вплоть до осени, что позволяет предприятию полностью отказаться от шумных бензиновых газонокосилок.

Автор изображения: Qwen Ai

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Под выпас выделили площадь огромной фотоэлектрической установки мощностью 18,3 МВт, которая насчитывает более 31 тысячи панелей. Овцы уже разделились на небольшие группы и спокойно бродят между рядами, используя массивные конструкции как естественные навесы от солнца. Для компании это прямая экономия на техническом обслуживании площадки, которая в пиковые дни в одиночку закрывает все энергетические потребности автомобильного производства.

Сам промышленный комплекс является крупнейшим предприятием в регионе. За прошлый год силами 7 тысяч сотрудников здесь собрали 150 тысяч коммерческих фургонов Caddy и 25 тысяч автомобилей семейства Transporter.