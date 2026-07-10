Пока другие автопроизводители закупают дорогостоящих роботов, компания Volkswagen решила решить проблему ухода за газонами проще. На территории солнечной электростанции при заводе в польском городе Познань стрижку травы полностью переложили на отару из ста овец. Животные будут пастись здесь вплоть до осени, что позволяет предприятию полностью отказаться от шумных бензиновых газонокосилок.
Под выпас выделили площадь огромной фотоэлектрической установки мощностью 18,3 МВт, которая насчитывает более 31 тысячи панелей. Овцы уже разделились на небольшие группы и спокойно бродят между рядами, используя массивные конструкции как естественные навесы от солнца. Для компании это прямая экономия на техническом обслуживании площадки, которая в пиковые дни в одиночку закрывает все энергетические потребности автомобильного производства.
Сам промышленный комплекс является крупнейшим предприятием в регионе. За прошлый год силами 7 тысяч сотрудников здесь собрали 150 тысяч коммерческих фургонов Caddy и 25 тысяч автомобилей семейства Transporter.