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Casio выпустила обновленные часы MQ-24 со стальным браслетом
Новые коллекции MQ-24D и MQ-24G получили более строгий внешний вид, но остались узнаваемыми...
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Компания Casio обновила свою классическую линейку аналоговых часов MQ-24, оснастив их браслетами из нержавеющей стали. Новинки получили металлические ремешки с удобной регулируемой застежкой вместо привычных полимерных вариантов. При этом основной корпус и безель по-прежнему выполнены из пластика, что позволило удержать общий вес на отметке в 45 граммов.

Источник изображения: Casio

Базовая серебристая серия MQ-24D предлагает на выбор циферблаты в расцветках Black, Navy Blue и Emerald Green. Отдельно представлена модификация MQ-24G, которая сочетает оформление Black с золотистым напылением браслета. Все четыре модели отличаются металлизированным фоном, который отражает свет, и объемными часовыми метками для удобного чтения времени.

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Конструкция часов сохранила компактный профиль с толщиной корпуса всего 7,8 миллиметра. Циферблат защищен стандартным акриловым стеклом, а базовая защита от воды позволяет спокойно мыть руки или гулять под легким дождем без риска повредить механизм. За питание отвечает батарейка формата SR626SW, ресурса которой хватит примерно на три года непрерывной работы.

Источник изображения: Casio

Устройства позиционируются как доступные повседневные решения с простым трехстрелочным механизмом без лишних функций. Стоимость базовых серебристых версий на старте продаж составляет 55 долларов. Модель в золотистом исполнении обойдется покупателю в 65 долларов.

#часы #casio #mq-24
Источник: gizmochina.com
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