Colorful Smart 900 AI - это совершенно новый игровой мини-ПК.

Компания Colorful представила мини-ПК Smart 900 AI, построенный на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo». Устройство сочетает игровую производительность и возможности для работы с ИИ-моделями.

Модель оснащена 16-ядерным CPU Zen 5 (32 потока) и интегрированной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5. Производительность GPU сопоставима с дискретными решениями уровня RTX 4070 Laptop. Для ускорения ИИ-задач встроен NPU XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS (INT8).

Image: Colorful

Система использует 128 ГБ общей памяти, доступной для CPU и GPU, что позволяет эффективно обрабатывать ресурсоёмкие задачи, включая локальные LLM и 3D-рендеринг. Память не подлежит апгрейду, но доступны два слота M.2 2280 для расширения хранилища.

Корпус объёмом около 4 литров включает развитую систему охлаждения для поддержания TDP процессора в диапазоне 45–120 Вт.

Image: Colorful

Интерфейсы: два USB 4, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Ethernet 2.5 Гбит/с, SD 4.0, два USB 2.0, аудиовыход. Поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2 обеспечивает современное сетевое подключение.

Информация о цене и сроках выхода Colorful Smart 900 AI пока не раскрыта.