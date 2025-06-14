Японский бренд Casio выпустил в Великобритании металлическую версию смарт-часов G-Shock GMW-B5000D-1C, дизайн которых вдохновлён классической моделью DW-5000C. Как сообщает Notebookcheck, устройство сочетает прочность и стиль, предлагая цифровой дисплей с цветными акцентами (красный, жёлтый, синий), нержавеющий стальной корпус, безель и браслет с застёжкой «один касание».

Image: Casio

Модель оснащена технологией Multiband 6 для радиосинхронизации времени, Bluetooth-подключением через приложение Casio Watches и солнечной зарядкой Tough Solar, которая увеличивает срок работы аккумулятора до 10 месяцев. Часы поддерживают пять часовых поясов, имеют режим энергосбережения, секундомер, таймер, будильники и LED-подсветку.

Image: Casio

GMW-B5000D-1C доступны в Великобритании по цене £489. Ранее устройство уже поступило в продажу в Японии, а его выход в других европейских странах ожидается в июле 2025 года.