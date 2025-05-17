Китайский бренд Jmgo анонсировал портативный проектор P5X, ставший преемником модели P5 и ориентированный на бюджетный сегмент. Новинка, по данным NotebookCheck , сочетает компактность с функционалом, характерным для более дорогих устройств.

P5X получил LED-источник света яркостью 420 ISO люмен и охватом 124% цветового пространства Rec.709. Разрешение матрицы — Full HD (1920×1080 пикселей), поддерживаются HDR10 и технология MEMC для сглаживания движения. Проектор использует DLP-технологию и оснащён интеллектуальным PTZ-алгоритмом для быстрой настройки изображения. В июне 2025 года через OTA-обновление появится режим Giant Screen, увеличивающий площадь проекции на 70%.

Среди особенностей — динамические световые эффекты с шестью пресетами и интеграция в экосистему Xiaomi. Устройство управляется через фирменное приложение или голосовые команды Xiao AI, а также совместимо с умными устройствами Xiaomi. Встроенный 8-ваттный динамик с поддержкой DTS-декодирования обеспечивает звук без подключения внешней акустики.

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Для удобства предусмотрен съёмный 3-в-1 стенд с аккумулятором на 2000 мА·ч, позволяющий регулировать высоту и угол проекции. Питание также возможно через USB-C.

Jmgo P5X уже доступен в Китае по цене 1646 юаней (~$228).