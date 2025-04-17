Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Honor X60 GT получит аккумулятор на 6000+ мАч и зарядку 90 Вт
Серия X60 от Honor вот-вот пополнится новым устройством — Honor X60 GT, которое присоединится к моделям X60 и X60 Pro, выпущенным в октябре прошлого года.

Компания Honor готовит к выпуску смартфон X60 GT, который пополнит линейку X60, представленную в октябре 2024 года. Согласно данным китайского сертификационного сайта, новинка получит аккумулятор ёмкостью 6120 мА·ч (типичная ёмкость — около 6300 мА·ч) с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Это обеспечит длительную работу даже при активном использовании и быстрое восстановление заряда.

Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который, несмотря на отсутствие статуса последнего поколения, остаётся мощным решением для игр и многозадачности. Модель будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Информация о дисплее и камерах пока не раскрыта.

Ожидается, что анонс X60 GT состоится 23 апреля вместе с флагманом GT Pro и планшетом GT. Учитывая предыдущие модели, такие как X50 GT с AMOLED-экраном 6,78", основной камерой 108 Мп и аккумулятором 5800 мА·ч, новинка может предложить улучшенные характеристики в доступном сегменте.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфон #honor #honor x60 gt
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки выявили скрытую базу атомных подводных лодок Китая
1
Узбекистан планирует заменить советские истребители Су-27 и МиГ-29 китайскими самолетами
17
Эксперт Хайцеэр: Китаю не выгодно строительство автозаводов в России
2
Проект строительства водного канала Кош-Тепа в Афганистане вызывает опасения у соседних стран
1
Трамп поручил расследовать влияние импорта минералов на нацбезопасность США
+
В The Outer Worlds 2 нельзя будет сбросить навыки прокачки, но количество перков увеличится в разы
+
Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro с двумя экранами проверили на прочность
+
Производственные планы модели Lada Iskra значительно ниже ожиданий
+
Be Quiet скоро предложит бесшумные клавиатуры и легкие мыши
4
Infinix Note 50s будет оснащен 64-мегапиксельной камерой Sony IMX682 и чипом Dimensity 7300 Ultimate
+
В Китае представили истребитель 6-го поколения J-36 с лазерным вооружением
+
В Австралии разработана квантовая навигационная система, которая в 50 раз точнее GPS
3
Китайские эксперты считают, что Li Auto, XPeng и Nio не удастся выжить по одиночке
+
Bethesda решила распродать коллекционерам оперативную память из серверов The Elder Scrolls Online
1
Мод Ultra Plus Graphics улучшил графику в STALKER 2 без значительной потери производительности
+
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
2
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в 10 раз лучше, чем NVIDIA RTX 5080
18
be quiet! представила бесшумные механические клавиатуры Dark Mount и Light Mount
1
The Telegraph: Танки Leopard 2 в руках ВСУ оказались неэффективны на поле боя
3

Популярные статьи

"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
5
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
2
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
50
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
19
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
12
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
1
Вспоминаю культовые журналы двухтысячных — "Развлекательный каламбур" и “Один дома”
2
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
+

Сейчас обсуждают

Igor Jampelo
11:16
Мне 50-60 достаточно, и натив не нужен при наличии ДЛСС, т к разницы по меньшей мере нет, а по большей ДЛСС выглядит лучше натива. И вот у чела вполне тянет суприм настройки с низким пулом текстур и с...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Various Artists
11:09
Я считаю windows 10 отличной операционной системой, но производители "железа" ушли вперед. Нужна ОС которая действительно раскрывала бы потенциал новых ssd, видеокарт, процессоров, мониторов, мат.плат...
Государство планирует защитить данные пользователей маркетплейсов
beltar
11:05
50-60 fps все-таки маловато, на минималках она столько в нативе даст. С DLSS уже можно 80 иметь. В любом случае, какая-нибудь 1050Ti в Assasin's Creed Origins, вышедшей всего через год после нее, обде...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Антон Филимонов
11:00
когда написано: низкие, высокие. ультра как понять?
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
beltar
10:59
У игр есть настройка размеров текстур, блин.
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
beltar
10:58
Чтобы минимум 60 fps иметь надо в среднем иметь порядка 80, просадки в "мясе" никто не отменял.
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
beltar
10:57
Ну не везде, но в шутерах можно почувствовать. Так-то на 165 fps, если можно такое вытянуть, под герцовку современного монитора играть очень приятно, но для этого надо железо очень уж мощное, я на Ryz...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Маэстро
10:57
Акула укусила русскую девушку на Мальдивах. Девушке пришлось делать экстренную операцию, которую отказалась оплачивать страховая компания
Трамп продлил запрет на приём российских кораблей в портах США
Igor Jampelo
10:57
хз о каких минималках речь, без проблем прошёл на пред максимальных, только пул текстур пониже на деление и ДЛСС качество в 50-60 фпс, тут ещё запись 5 фпс отжирает. Если бы она реально тянула только ...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
ISV1457
10:49
Уроды, как их еще назвать? Не верю, что это непреднамеренно. )
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем