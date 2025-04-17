Серия X60 от Honor вот-вот пополнится новым устройством — Honor X60 GT, которое присоединится к моделям X60 и X60 Pro, выпущенным в октябре прошлого года.

Компания Honor готовит к выпуску смартфон X60 GT, который пополнит линейку X60, представленную в октябре 2024 года. Согласно данным китайского сертификационного сайта, новинка получит аккумулятор ёмкостью 6120 мА·ч (типичная ёмкость — около 6300 мА·ч) с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Это обеспечит длительную работу даже при активном использовании и быстрое восстановление заряда.

Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который, несмотря на отсутствие статуса последнего поколения, остаётся мощным решением для игр и многозадачности. Модель будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Информация о дисплее и камерах пока не раскрыта.

Ожидается, что анонс X60 GT состоится 23 апреля вместе с флагманом GT Pro и планшетом GT. Учитывая предыдущие модели, такие как X50 GT с AMOLED-экраном 6,78", основной камерой 108 Мп и аккумулятором 5800 мА·ч, новинка может предложить улучшенные характеристики в доступном сегменте.