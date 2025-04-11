Компания Xiaomi начала тестирование предварительных сборок HyperOS 2, основанных на Android 16 Beta 2, для разработчиков. Участвовать в программе могут владельцы флагманов Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro, но установка доступна только через официальный портал для разработчиков.
Для Xiaomi 15 предназначена сборка OS2.0.250327.1.WOCMIXM.PRE-DPP, а для 14T Pro — OS2.0.250327.1.WNNMIXM.PRE-DPP. Перед установкой необходимо обновить устройство до определённых версий HyperOS 2: OS2.0.109.0.VOCMIXM для Xiaomi 15 и OS2.0.103.0.VNNMIXM для 14T Pro.
Разработчикам предлагается два метода установки:
- Локальное обновление через загрузку ROM и установку в настройках.
- Fastboot с разблокированным загрузчиком, что приведёт к потере данных (требуется резервная копия).
Сборки доступны на официальном сайте Xiaomi вместе с ROM на базе Android 15 для отката. Участие в программе бесплатное, но требует предоставления обратной связи через встроенное приложение Android Beta Feedback. Компания предупреждает о возможных ошибках, сбоях и нестабильной работе, так как ПО находится на ранней стадии тестирования.
Google недавно выпустила Android 16 Beta 3, отметив этап стабильности платформы. Однако Xiaomi продолжает использовать Beta 2 для внутренней доработки HyperOS 2. Программа ориентирована исключительно на разработчиков приложений, а не на рядовых пользователей.